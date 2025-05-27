Дрімота між відкладеними будильниками "краде" кілька годин сну щомісяця – вчені

Вчені кажуть, що через відкладання будильника втрачається кілька годин сну щомісяця

Відкладання будильника впливає на повноцінний сон. Звичка дрімати після сигналу краде близько 11 хвилин щодня, що дорівнює цілій ночі сну на місяць.

Про це йдеться у дослідженні на основі даних зі SleepCycle, пише CNN.

"Перший будильник може перервати життєво важливі стадії сну. Тож все, що ви можете отримати після натискання кнопки повтору, ймовірно, буде низькоякісним та фрагментарним сном", – зауважила дослідниця сну Ребекка Роббінс із Brigham and Women’s Hospital в Бостоні, США.

Під час сну мозок циклічно проходить через різні стадії неврологічної активності, і в другій половині ночі переважає REM (фаза швидкого сну), яка критично важлива для памʼяті й концентрації.

"Ми часто говоримо про вечірні ритуали, але ранкові – не менш важливі", – наголошує вчена.

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Інші фахівці кажуть, що для "сов" (людей із пізнім хронотипом) дрімання може бути своєрідним "м’яким переходом" від глибокого сну до пробудження. Проте для більшості людей воно створює лише ілюзію відпочинку.

Психологиня Кімберлі Хонн підкреслює: впорядкований режим сну зменшує ефект "сонного туману" – стану, коли прокидаєшся в глибокій фазі сну і почуваєшся розбитим. Ідеально, коли організм сам "знає", коли прокидатися – без будильника.

Як позбутися звички дрімати після сигналу

Став перший (і єдиний) будильник якомога пізніше – нехай це буде сигнал до дії.

Оптимізуй ранкову рутину – подумай, що можна скоротити чи зробити швидше.

Використовуй ранкові хвилини ефективно: розтяжка, тепла вода, сніданок чи щоденник.

Зустрічай світанок – відчуття природного світла допомагає організму "запуститися".

Не змінюй режим сну більше ніж на 30 хвилин, навіть на вихідних.

Нагадаємо, нещодавно ми публікували поради лікарів про те, як оговтатися після безсонних ночей.