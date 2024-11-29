Скільки українці платили за ліки та медпослуги у 2023 році? Опитування

У 2023 році середня місячна сума витрат на ліки серед українців склала 1540,8 гривні.

Про це свідчать результати національного дослідження "Індекс здоров’я 2023".

Упродовж 30 днів, що передували опитуванню, кошти на лікарські засоби витрачали 66,2% українців. Це найвищий показник за останні роки: у 2020 році він становив 53,6%, а у 2019 році – 56%.

Хто витрачає більше: соціально-демографічний портрет

Дослідження виявило, що жінки частіше витрачають гроші на ліки, ніж чоловіки – 72,4% проти 58,2%.

Крім того, люди старшого віку мають найвищі показники витрат: у віковій групі 60+ років – 74,7%, тоді як серед осіб 18-29 років – 58,7%.

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Мешканці сільської місцевості витрачають більше, ніж жителі міст – 68,1% проти 65,2%. Проте це нова тенденція, адже у 2018-2019 роках частка витрат серед міських жителів перевищувала аналогічні показники в сільській місцевості.

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Скільки витрачають українці

Середнє значення витрат на ліки у 2023 році досягло 1000 гривень – це втричі більше, ніж у 2020 році (300 гривень).

Чоловіки при цьому витрачають більше, ніж жінки – у середньому 1677,7 гривні проти 1455,1 гривні.

Найбільші суми витрат на ліки зафіксовано у вікових групах 18-29 років (1725,7 гривні) та 30-44 років (1707 гривень).

Сільські мешканці витрачають більше (1616 гривень), ніж міські (1503 гривні).

Респонденти зі статусом ВПО повідомили про вищі витрати, ніж ті, хто не має цього статусу – 1614,6 гривні проти 1533,9 гривні.

Результати дослідження свідчать, що фінансовий аспект залишається значним бар’єром для отримання медичних послуг. 16% населення за останній рік не зверталися до лікаря через брак коштів. Для порівняння, у 2019 році цей показник становив 24,5%, а у 2020 році – 19,3%.

Найбільш уразливими є люди з поганим станом здоров’я: серед них 35,1% не змогли звернутися за допомогою через фінансові труднощі.

Які витрати на аналізи та діагностику

Витрати на амбулаторну допомогу за місяць серед опитаних українців склали у середньому 2700 гривень, що становить майже 23,5% від місячного доходу домогосподарства.

При цьому 42,2% українців платили за лабораторні аналізи протягом останнього року, а понад 45% респондентів – сплачували за діагностичні послуги.

Середній розмір витрат на лабораторні послуги склав 750 гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет на 2025 рік", згідно з яким на охорону здоров’я передбачено понад 217 мільярдів гривень видатків.



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