Держбюджет-2025: якими будуть видатки на медицину та куди їх спрямують

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет на 2025 рік", згідно з яким на охорону здоров’я передбачено понад 217 мільярдів гривень видатків.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

З цієї суми понад 175,5 мільярда гривень спрямують на фінансування Програми медичних гарантій, яка забезпечує безоплатні послуги для пацієнтів.

Для закупівлі ліків і медичних виробів, зокрема для лікування тяжких захворювань, виділили 11,8 мільярда гривень, а на модернізацію та розвиток медичної інфраструктури – 5,6 мільярда гривень.

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Фінансування за ключовими напрямами медичної допомоги передбачає:

124,4 мільярда гривень на спеціалізовану медичну допомогу;

25,7 мільярда гривень на первинну медичну допомогу;

11,4 мільярда гривень на екстрену медичну допомогу;

5,7 млрд грн на медичну реабілітацію;

6,3 мільярда гривень на програму реімбурсації "Доступні ліки".

Для модернізації інфраструктури медицини у бюджет закладено:

1,25 мільярда гривень на посилення спроможності медичних закладів у наданні стаціонарної реабілітаційної допомоги;

950 мільйонів гривень на покращення діагностики онкологічних захворювань;

520 мільйонів гривень на розвиток університетських лікарень;

450 мільйонів гривень на оновлення медзакладів місцевого рівня;

360 мільйонів гривень на розвиток стаціонарної психіатричної допомоги.

Окремо виділили 939 мільйонів гривень на медичні послуги для військових і ветеранів, 874 мільйони гривень – на забезпечення роботи служб крові та 160 мільйонів гривень – на заохочення медпрацівників до працевлаштування, зокрема у сільській місцевості.

Раніше ми детально розповідали, якими будуть видатки на медицину в 2025-му році.