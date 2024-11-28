Держбюджет-2025: якими будуть видатки на медицину та куди їх спрямують
Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет на 2025 рік", згідно з яким на охорону здоров’я передбачено понад 217 мільярдів гривень видатків.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.
З цієї суми понад 175,5 мільярда гривень спрямують на фінансування Програми медичних гарантій, яка забезпечує безоплатні послуги для пацієнтів.
Для закупівлі ліків і медичних виробів, зокрема для лікування тяжких захворювань, виділили 11,8 мільярда гривень, а на модернізацію та розвиток медичної інфраструктури – 5,6 мільярда гривень.
Фінансування за ключовими напрямами медичної допомоги передбачає:
- 124,4 мільярда гривень на спеціалізовану медичну допомогу;
- 25,7 мільярда гривень на первинну медичну допомогу;
- 11,4 мільярда гривень на екстрену медичну допомогу;
- 5,7 млрд грн на медичну реабілітацію;
- 6,3 мільярда гривень на програму реімбурсації "Доступні ліки".
Для модернізації інфраструктури медицини у бюджет закладено:
- 1,25 мільярда гривень на посилення спроможності медичних закладів у наданні стаціонарної реабілітаційної допомоги;
- 950 мільйонів гривень на покращення діагностики онкологічних захворювань;
- 520 мільйонів гривень на розвиток університетських лікарень;
- 450 мільйонів гривень на оновлення медзакладів місцевого рівня;
- 360 мільйонів гривень на розвиток стаціонарної психіатричної допомоги.
Окремо виділили 939 мільйонів гривень на медичні послуги для військових і ветеранів, 874 мільйони гривень – на забезпечення роботи служб крові та 160 мільйонів гривень – на заохочення медпрацівників до працевлаштування, зокрема у сільській місцевості.
Раніше ми детально розповідали, якими будуть видатки на медицину в 2025-му році.