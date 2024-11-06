У яких випадках призначають ліки на основі канабісу та які існують цифрові рішення щодо контролю

В Україні дозволений обіг канабісу в медичних цілях. Це – важливе рішення, яке сприятиме реалізації прав пацієнтів на якісну медичну допомогу та розширенню доступу до необхідних ліків.

У доволі стислі терміни ми подолали складний шлях для того, щоби підготувати законодавче поле, налагодити всі процеси та дозволити українцям доступ до ліків з медичного канабісу.

У яких випадках призначають ліки на основі канабісу

МОЗ визначило перелік хвороб і станів, за якими лікарі можуть призначати ліки з медичного канабісу. Перелік заснований на сучасних дослідженнях і доказах ефективності. Його періодично переглядатимуть і розширюватимуть за наявності нових доказових досліджень.

Серед показань до призначення ліків на основі канабісу – хронічний або нейропатичний біль, спастичність, спричинені злоякісними новоутвореннями, розсіяним склерозом, травмами спинного мозку та внутрішньочерепними травмами. Йдеться також про нудоту та блювання внаслідок хіміотерапії під час лікування новоутворень, хворобу Паркінсона, захворювання, що спричиняють судомні напади у дитячому віці тощо.

Загалом йдеться про випадки, коли використання інших ліків не дає очікуваного терапевтичного ефекту або спричиняє тяжкі побічні реакції.

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Дозування та режим приймання лікарського засобу на основі канабісу визначатиме лікар індивідуально з урахуванням віку, ваги, стану здоровʼя, супутніх захворювань пацієнта та інших факторів.

Законодавче врегулювання

Уся діяльність, пов’язана з медичним канабісом, суворо контролюватиметься державою, а рекреаційне (немедичне) застосування канабісу, як і раніше, залишається під забороною.

Уже ухвалено необхідні підзаконні документи щодо регулювання обігу медичного канабісу в Україні, зокрема і зміни до ліцензійних умов.

Під ліцензійний контроль потрапляє весь процес обігу медичного канабісу від імпорту чи вирощування рослин і до відпуску ліків в аптечному закладі.

Медичний канабіс вирощуватимуть лише в умовах закритого ґрунту під відеоспостереженням, доступ до якого буде в Нацполіції.

Лабораторні дослідження на вміст головного психоактивного компонента канабісу – тетрагідроканабінолу – проводитимуться лише у державних лабораторіях, відбір зразків для дослідження відбуватиметься також за участі поліції.

Цифровий контроль: від насінини – до пацієнта

Для обліку медичного канабісу вже розроблені і працюють цифрові рішення. Виготовлення та відпуск таких ліків фіксуватиметься в електронній системі обліку обігу медичного канабісу (ЕСОРК). Загалом фіксуватиметься понад 35 видів операцій з канабісом щодо 13 видів об’єктів обліку.

Придбати ліки на основі медичного канабісу в Україні можна лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма, дозування та спосіб вживання.

Виписати е-рецепт зможе лікуючий лікар пацієнта. А от погасити його пацієнт зможе лише в тій аптеці, яка має відповідну ліцензію. Для цього, як і зазвичай, достатньо назвати пацієнту номер рецепта та код погашення.

Для пацієнтів, які не мають телефону та зареєстровані в ЕСОЗ за документами, існує опція – лікар роздрукує інформаційну памʼятку з даними е-рецепта.

Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифровізації, спеціально для УП. Життя

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