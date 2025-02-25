ВООЗ: До 2050 року рак грудей виявлятимуть у кожної двадцятої жінки

Щохвилини у чотирьох жінок у всьому світі діагностують рак молочної залози, і одна жінка помирає від цієї хвороби

Всесвітня організація охорони здоров’я прогнозує, що до 2050 року кількість випадків раку молочної залози у світі зросте майже на 38%, а смертність від цього виду раку – на 68%.

За попередніми прогнозами, захворювання виявлятимуть у кожної 20-ї жінки.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на аналіз Міжнародного агентства з дослідження раку (IARC), опублікований у журналі Nature Medicine.

У дослідженні онкологічне агентство ВООЗ зазначає, що за умови збереження теперішніх тенденцій темпи захворюваності на цей вид раку зростатимуть. До 2050 року у світі реєструватимуть 3,2 мільйона нових випадків і 1,1 мільйона смертей на рік.

Для порівняння, станом на 2024 рік ВООЗ повідомляла про 2,3 мільйона випадків цього виду раку.

РЕКЛАМА:

Ріст захворюваності, ймовірно, пов’язаний із декількома факторами: зростанням кількості населення та його старінням, а також із удосконаленням методів виявлення хвороби.

Також серед факторів, що підвищують ризик раку молочної залози – старіння, генетика та сімейна історія захворювання.

"Щохвилини у чотирьох жінок у всьому світі діагностують рак молочної залози, і одна жінка помирає від цієї хвороби. Ця статистика погіршується.

Країни можуть пом’якшити або змінити ці тенденції, запровадивши політику первинної профілактики та інвестуючи в раннє виявлення та лікування", – зауважила науковиця Джоан Кім, одна з авторок звіту.

За словами дослідників, близько чверті випадків раку молочної залози можна запобігти, наприклад, зменшивши споживання алкоголю, підтримуючи здорову вагу та практикуючи активний спосіб життя.

Нагадаємо, востаннє Міністерство охорони здоров’я України публікувало статистику щодо захворюваності на рак молочної залози у 2023 році. Тоді, згідно з Національним канцер-реєстром, цей вид раку виявили у 12 683 жінок.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"