У Львові лікарі "подовжили" дівчині ногу, яка була коротшою за іншу на 7 см

Права нога Христини була коротшою за ліву аж на 7 сантиметрів

У Львові прооперували 17-річну дівчину, в якої одна нога була на 7 сантиметрів коротшою за іншу. Пацієнтка вперше за останні 7 років стала на рівні ноги.

Історію Христини Герус розповіли у дитячій лікарні святого Миколая.

Львів’янка у 10 років впала і зламала тазову кістку.

Під час обстеження львівські лікарі виявили ще більш серйозну проблему – юнацький епіфізеоліз голівки стегнової кістки.

“Це означає, що голівка зісковзнула з шийки в зворотному напрямку і продовжувала з’їжджати все далі і далі. Діти з таким діагнозом стають кульгавими”, – зазначають медики. Щоб не допустити цього, хірурги прооперували дівчинку, поставили голівку стегнової кістки на місце та зафіксували шурупами.

Уже за тиждень після ендопротезування дівчина зробила свої перші кроки без милиць Дитяча лікарня святого Миколая

Однак через рік після операції виникли ускладнення – асептичний некроз голівки стегнової кістки. Таке трапляється лише у 15% прооперованих дітей.

“Через те, що голівка тривалий час постійно з’їжджала, судини, що її живлять, сильно травмувались і голівка почала розпадатись. Це призвело до того, що почалася затримка в рості правої, прооперованої ноги.

Ми знали, що коли Христина виросте і ріст кісток зупиниться, їй треба буде подовжувати ногу”, – розповідає Галина Гачкевич, завідувачка ортопедо-травматологічного відділення.

Коли дівчині було 13, різниця у довжині ніг уже не дозволяла нормально ходити. Тоді їй прописали спеціальне ортопедичне взуття. У медзакладі зазначають: дитина комплексувала, часто ловила на собі погляди і навіть відмовлялася виходити на вулицю.

У 17 років права нога Христини вже була коротшою за ліву аж на 7 сантиметрів і скорегувати цю ваду могла лише дороговартісна операція.

Невдовзі з лікарні повідомили, що голові прооперувати дівчину безкоштовно.

Ортопеди-травматологи дитячої лікарні святого Миколая разом із колегами з Польщі виконали ендопротезування.

Медики зазначають: такого втручання дітям у західних областях ще не робили. Команда лікарів замінила пошкоджені голівку та кульшову западину на титанові імплантати. Окрім цього, у голівку вставили спеціальну ніжку, яка допомогла подовжити кістку і виправити різницю в довжині.

Після операції розпочалася реабілітація. Разом з фізичним терапевтом Христина розробляє та вчиться навантажувати праву ногу. За словами лікарів, уже за тиждень після ендопротезування дівчина зробила свої перші кроки без милиць.

Тепер вона може жити повноцінно, кажуть медики.

Нагадаємо, у Львові врятували 14-річну дівчину з анорексією та двобічною пневмонією.