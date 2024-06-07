Науковці б’ють на сполох через ймовірну причетність енергетиків до раптової зупинки серця

Кофеїн та інші речовини, що містяться в складі енергетичних напоїв, можуть призводити до аритмії

Напої, які містять високий рівень кофеїну можуть збільшити ризик порушення серцевого ритму і призвести до зупинки серця. Фахівці радять людям із генетичними захворюваннями серця обмежувати вживання енергетиків.

Науковці проаналізували 144 випадки раптових зупинок серця і виявили, що семеро пацієнтів перед тим пили енергетичні напої, повідомляє Medical News Today.

Водночас лікарі клініки Майо, що в США, не виявили причинно-наслідкового зв’язку між подіями. Про це свідчить дослідження, опубліковане в науковому журналі Elsevier Heart Rhythm.

Однак автори вважають, що напої можуть змінювати енергетичні стимули, які регулюють серцевий ритм. Негативний вплив на організм спричиняє значна концентрація окремих складників енергетиків, як-от кофеїну та інших речовин, які змінюють швидкість хімічних реакцій.

Вживання великої кількості енергетиків, ймовірно, збільшує ризик виникнення аритмії, особливо для людей, які мають генетичні захворювання серця.

"Хоча відносний ризик невеликий, а абсолютний ризик раптової смерті після вживання енергетичного напою ще менший, пацієнти, які мають генетичні хвороби серця, повинні зважати на ризики вживання енергетичних напоїв", – сказав доктор. Майкл Дж. Акерман, провідний автор дослідження та генетичний кардіолог у клініці Майо.

На його думку, між енергетичними напоями та раптовою зупинкою серця існує "тимчасовий зв’язок", який посилюють інші фактори, зокрема зневоднення, екстремальне голодування чи недосипання.

"Дослідження не приводить до висновку, що енергетичні напої викликають ці майже смертельні наслідки.

Однак (ред. – раніше) було показано, що часте та надмірне вживання речовин, таких як енергетичні напої та алкоголь, спричиняє інші серцеві розлади, включаючи серцеву недостатність, інсульт та порушення серцевого ритму, такі як фібриляція передсердь", – додав інтервенційний кардіолог, доктор Маджиж Басіс, який не брав участі в дослідженні.

Нагадаємо, вживання дієтичних газованих напоїв, до складу яких входять штучні підсолоджувачі, на 20% підвищує ризики миготливої аритмії.