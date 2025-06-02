Думаєте, ласощі з канабісом безпечніші за тютюн? У вчених погані новини

Нове американське дослідження поставило під сумнів поширену думку, що канабіс є "безпечнішою альтернативою" тютюну, зокрема для серцево-судинної системи.

Вчені виявили, що регулярне вживання марихуани – як куріння, так і поїдання продуктів з ТГК – негативно впливає на роботу судин.

Дослідження опублікували у журналі JAMA Cardiology, повідомляє Каліфорнійський університет у Сан-Франциско.

Для дослідження відібрали 55 здорових добровольців віком від 18 до 50 років, які не курили тютюн чи електронні сигарети та не мали тривалого контакту з тютюновим димом у побуті, хоча деякі – вживали канабіс у різних формах.

Учасників розподілили на три групи: курці марихуани, споживачі ТГК у їстівній формі та ті, хто не вживав канабіс зовсім(контрольна група). Такий відбір дозволив оцінити вплив саме канабісу, виключаючи супутню дію тютюну.

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У споживачів канабісу виявили суттєве зниження здатності артерій розширюватися після наповнення кров’ю – це показник, що свідчить про ранні ознаки серцево-судинних порушень.

У контрольної групи, яка не вживала канабіс, цей показник становив у середньому 10,4%, тоді як у курців марихуани – 6%, а у споживачів ТГК у їстівній формі – лише 4,6%. Це відповідає рівню, який зазвичай спостерігається у курців тютюну.

Отже, вживання канабісу може негативно впливати на судини, підвищуючи ризик таких станів, як гіпертонія, інфаркт або інсульт.

Крім того, вчені дослідили вплив канабісу на клітини ендотелію – тканини, яка вистилає судини. Виявилося, що у курців канабісу знижувалося вироблення оксиду азоту – важливої молекули, яка підтримує здоров’я судин і регулює тиск. Водночас цього ефекту не спостерігали у людей, які вживали ТГК у їстівній формі.

"Дослідження показало, що хронічне вживання канабісу (як через куріння, так і в їстівній формі) пов’язане з порушенням функції судин, подібним до ефектів куріння тютюну. Однак механізми впливу можуть бути різними для різних форм споживання канабісу", – підсумовують у статті.

Нагадаємо, раніше Американська кардіологічна асоціація заявила, що марихуана підвищує ризик серцевої недостатності.