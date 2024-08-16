Що додати до щоденного раціону, щоб покращити здоровʼя серця та нирок? Відповідь вчених

Щоденна порція фруктів і овочів знижує тиск та ризик серцевих хвороб

Щоденне споживання близько двох чашок (приблизно 500 грамів) фруктів та овочів може значно сповільнити розвиток хронічних захворювань нирок, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

Це пов'язано зі здатністю рослинних продуктів знижувати кислотність в організмі, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі American Journal of Medicine, пише EverydayHealth.

Вчені мали на меті з'ясувати, чи допомагає зниження кислотності в організмі покращити показники ниркових захворювань.

Тваринні продукти підвищують кислотність організму, тоді як фрукти та овочі навпаки – мають лужний ефект. Щоб підтримувати баланс, нирки повинні виводити надлишок кислоти з крові через сечу.

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Дослідження показало, що збільшення споживання рослинних продуктів зменшує навантаження на нирки та покращує загальний стан організму.

Вчені розділили учасників з високим артеріальним тиском та ознаками ниркових захворювань на три групи:

Щоденне споживання близько двох чашок (приблизно 500 грамів) фруктів та овочів може значно сповільнити розвиток хронічних захворювань нирок, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.

ті, хто додав до свого раціону 2-4 чашки фруктів та овочів;

ті, хто приймав соду як антацид для нейтралізації кислотності;

ті, хто отримував стандартну медичну допомогу.

Водночас у людей з першої групи також змінилися показники серцевого здоров'я: знизився рівень холестерину, зменшився індекс маси тіла та нормалізувався артеріальний тиск. Крім того, учасникам цієї групи знадобилося менше ліків.

"Фрукти та овочі повинні бути основою в лікуванні гіпертонії, а ліки – додатковими засобами. У нашому дослідженні учасники, які споживали фрукти та овочі, мали нижчий артеріальний тиск, кращий стан нирок та серця, вживаючи менші дози ліків", – говорить дослідник Дональд Е. Вессон.

Доктор Крістофер Гарднер, який не брав участі в дослідженні, зазначає, що зниження кислотності за допомогою рослинної дієти корисне для здоров'я нирок і серця.

"Вражає тривалість дослідження – п'ять років, а не кілька тижнів чи місяців. Це свідчить про довгострокові зміни, які дають довготривалі результати", – каже він.

Гарднер додає, що лікарі часто не знають, як правильно консультувати пацієнтів щодо харчування. Однак рекомендації щодо збільшення споживання овочів і фруктів є простими та ефективними.

"Найкраще радити, що їсти, а не чого уникати. Учасники нашого дослідження просто замінили менш корисні продукти, як-от оброблене м'ясо, фруктами та овочами", – підсумовує Вессон.

Раніше ми розповідали про 20 сезонних овочів, якими варто ласувати у серпні.

Вони заповнювали харчові щоденники. Наприкінці дослідження в учасників, які споживали фрукти й овочі, а також тих, хто приймав соду, стан нирок покращився.