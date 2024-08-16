Що додати до щоденного раціону, щоб покращити здоровʼя серця та нирок? Відповідь вчених
Щоденне споживання близько двох чашок (приблизно 500 грамів) фруктів та овочів може значно сповільнити розвиток хронічних захворювань нирок, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
Це пов'язано зі здатністю рослинних продуктів знижувати кислотність в організмі, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі American Journal of Medicine, пише EverydayHealth.
Вчені мали на меті з'ясувати, чи допомагає зниження кислотності в організмі покращити показники ниркових захворювань.
Тваринні продукти підвищують кислотність організму, тоді як фрукти та овочі навпаки – мають лужний ефект. Щоб підтримувати баланс, нирки повинні виводити надлишок кислоти з крові через сечу.
Дослідження показало, що збільшення споживання рослинних продуктів зменшує навантаження на нирки та покращує загальний стан організму.
Вчені розділили учасників з високим артеріальним тиском та ознаками ниркових захворювань на три групи:
Щоденне споживання близько двох чашок (приблизно 500 грамів) фруктів та овочів може значно сповільнити розвиток хронічних захворювань нирок, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
- ті, хто додав до свого раціону 2-4 чашки фруктів та овочів;
- ті, хто приймав соду як антацид для нейтралізації кислотності;
- ті, хто отримував стандартну медичну допомогу.
Водночас у людей з першої групи також змінилися показники серцевого здоров'я: знизився рівень холестерину, зменшився індекс маси тіла та нормалізувався артеріальний тиск. Крім того, учасникам цієї групи знадобилося менше ліків.
"Фрукти та овочі повинні бути основою в лікуванні гіпертонії, а ліки – додатковими засобами. У нашому дослідженні учасники, які споживали фрукти та овочі, мали нижчий артеріальний тиск, кращий стан нирок та серця, вживаючи менші дози ліків", – говорить дослідник Дональд Е. Вессон.
Доктор Крістофер Гарднер, який не брав участі в дослідженні, зазначає, що зниження кислотності за допомогою рослинної дієти корисне для здоров'я нирок і серця.
"Вражає тривалість дослідження – п'ять років, а не кілька тижнів чи місяців. Це свідчить про довгострокові зміни, які дають довготривалі результати", – каже він.
Гарднер додає, що лікарі часто не знають, як правильно консультувати пацієнтів щодо харчування. Однак рекомендації щодо збільшення споживання овочів і фруктів є простими та ефективними.
"Найкраще радити, що їсти, а не чого уникати. Учасники нашого дослідження просто замінили менш корисні продукти, як-от оброблене м'ясо, фруктами та овочами", – підсумовує Вессон.
Раніше ми розповідали про 20 сезонних овочів, якими варто ласувати у серпні.
Вони заповнювали харчові щоденники. Наприкінці дослідження в учасників, які споживали фрукти й овочі, а також тих, хто приймав соду, стан нирок покращився.