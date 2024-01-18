Вживання фруктового соку пов’язане зі збільшенням ваги у дітей і дорослих – дослідження

Вчені встановили, що щоденне вживання склянки або більше 100% фруктового соку може спричиняти збільшення ваги тіла дітей і дорослих.

Про це свідчить дослідження 25 дорослих і 17 дітей, опубліковане у журналі JAMA Pediatrics, пише CNN.

У дітей кожна додаткова порція 100% фруктового соку на день була пов’язана зі зміною індексу маси тіла (ІМТ) на 0,03. Результати також засвідчили зміну ІМТ дорослих на 0,02.

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"Одна з основних проблем вживання соку полягає у його кількості. Наприклад, склянка соку – це приблизно три апельсини. Але чи не часто ми їмо по три апельсини за раз. А якщо говорити про сік, то випивши одну скланку, за хвилину-дві ми можемо повернутися за ще однією.

Зловживання соком додає багато калорій до денного раціону і призводить до стрибків рівня глюкози в крові. Споживання фруктів зменшує ризик зловживання", – пояснює провідний дослідник дієтології доктор Волтер Віллетт з Гарвардської школи громадської охорони здоров’я імені Чана, професор медицини в Гарвардській медичній школі в Бостоні.

Постійне підвищення рівня цукру в крові може призвести до резистентності до інсуліну, метаболічного синдрому, діабету, хвороб серця, ожиріння та інших хронічних захворювань, кажуть експерти.

Через занепокоєння щодо зростання рівня дитячого ожиріння та карієсу, Американська академія педіатрії радить батькам і опікунам повністю уникати соку для немовлят до одного року. Для дітей віком від 1 до 3 років кількість цього напою слід обмежити до 120 грамів на день, а у віці від 4 до 6 років – до 170 грамів.

"Насправді немає жодної користі для здоров’я у вживанні соку замість цілих овочів і фруктів, якщо дитина переносить звичайну їжу", – каже дитяча ендокринологиня і членкиня комітету з питань харчування Американської академії педіатрії Тамара Хеннон.

Відповідно до американських національних правил харчування, підліткам і дорослим рекомендовано випивати не більше 220 грамів 100% соку на день. При цьому його не слід розглядати як здоровий спосіб втамувати спрагу.

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