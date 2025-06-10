Чому одні люди вразливіші до психічних розладів, ніж інші? Вчені знайшли відповіді в генах близнюків

Науковці з’ясували, що генетика може впливати на виникнення у людей тривожності, депресії та інших психічних розладів.

Вчені виявили конкретні комбінації генів, які можуть зумовити розвиток цих станів і недуг.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Human Behaviour, пише MedicalXpress.

У його межах науковці з 26 установ з усього світу проаналізували дані майже 22 тисяч однояйцевих близнюків (близько 11 тисяч пар). Це найбільше на сьогодні геномне асоціативне дослідження, проведене серед однояйцевих близнюків (цей метод використовують для виявлення зв’язків між генетичними варіаціями і захворюваннями).

Зокрема, науковці вивчали, які гени впливають на виникнення конкретних розладів.

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"Різна чутливість людей до різних подій може пояснювати, чому ті самі негативні чи позитивні обставини мають різний вплив на психічне здоров’я залежно від генетичної будови людини.

Наші результати свідчать, що специфічні генетичні варіанти визначають, як середовищні чинники впливають на психіатричні та нейророзвиткові симптоми", – зазначила одна з авторів дослідження Ельхам Ассарі.

У межах дослідження науковці виявили, що гени, пов’язані з факторами росту, які також відіграють важливу роль у розвитку нервової системи та імунітету, пов’язані з аутизмом.

Гени, що відповідають за реакцію на стрес, пов’язані з проявами депресії. А гени, що регулюють катехоламіни (гормони, пов’язані з реакцією на стресові ситуації), – із психотичними переживаннями (психозом).

"Наші дані підтверджують, що гени впливають на психіатричні та нейророзвиткові риси людини і, зокрема, на те, як люди реагують на зовнішній світ", – підсумувала співавторка дослідження Талія Ілі.

Нагадаємо, раніше науковці з’ясували, що відбувається у мозку людини в моменти раптового "прозріння".