Науковці з’ясували, що відбувається у людському мозку під час раптових моментів "прозріння"

"Прозріння" викликають сплеск активності в гіпокампі мозку, який відіграє важливу роль у навчанні

Чи часто ви відчуваєте моменти "прозріння", коли правильне рішення раптово спадає вам на думку?

Вчені взялися поглиблено вивчати цей феномен і з’ясували, що спалахи осяяння активовують зони мозку, які відповідають за навчання та запам’ятовування інформації.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому у журналі Nature Communications, пише MedicalXpress.

У ході роботи науковці використовували метод, який називається функціональною магнітно-резонансною томографією (фМРТ). Вони відслідковували активность мозку людей під час розгадування візуальних головоломок.

Завдання полягало у тому, щоб "заповнити прогалини" у серіях двоколірних зображень із мінімальною деталізацією.

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"Це просто невелике відкриття, яке ви робите, але воно породжує ті ж самі відчуття, що й інші, більш глобальні моменти "осяяння", – пояснив один з авторів дослідження Роберто Кабеза, професор психології та неврології в Університеті Дюка.

Після того, як учасники розгадували головоломки, дослідники запитували у них, яким чином вони знаходили правильні рішення – ті спадали їм на думку у формі "осяяння" чи вони робили висновки на підставі логічних роздумів.

Виявилося, що здебільшого учасники набагато краще згадували рішення, які приходили їм у спалаху "осяяння".

Це пов’язано з тим, що ці "спалахи" спричиняють сплеск активності в гіпокампі мозку, який відіграє важливу роль у навчанні та пам'яті.

"Якщо у вас виникає момент "ага!" під час вивчення чогось, це майже подвоює вашу пам'ять. Існує мало ефектів пам'яті, настільки потужних, як цей", – додав Роберто Кабеса.

Науковці також з’ясували, що чим сильнішим було відчуття "прозріння", тим більшими були зміни в певних частинах вентральної потилично-скроневої кори мозку, яка відповідає за розпізнавання візуальних патернів.

"У моменти "осяяння" мозок реорганізовує те, як він бачить зображення", — сказав Беккер, який також проводив дослідження.

Крім цього, відчуття сильного прозріння посилювало взаємодію між різними ділянками мозку.

"Осяяння є ключем до творчості. Навчальне середовище, яке заохочує до відкриттів, може сприяти покращенню довготривалої пам'яті", – підсумував Кабеза.

Нагадаємо, нещодавно науковці дослідили, яким чином перепрацювання на роботі впливає на структурні зміни у мозку та до чого це призводить.