Чи здатна імунна система самостійно знищувати ракові пухлини? Відкриття вчених

Науковці зʼясували, що природні клітини-кілери, які є частиною нашої імунної системи, здатні розпізнавати і знищувати ракові клітини. Ці клітини здатні атакувати специфічний білок, який сприяє росту ракових пухлин.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в науковому журналі Science Advances, пише Medical Xpress.

Білок XPO1 важливий для нормального функціонування клітин, але іноді він стає надмірно активним – і це призводить до неконтрольованого розмноження ракових клітин. Вчені з Університету Саутгемптона виявили, що пептид ("фрагмент" білка, що складається з кількох амінокислот), отриманий з XPO1, привертає до себе природних кілерів і запускає імунну відповідь організму проти ракових клітин.

Науковці вважають, що це відкриття може відкрити шлях до нових методів лікування, які будуть менш інвазивними, тобто менш травматичними для організму.

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Професор гепатології Салім Хаку, який очолював дослідження, розповів, що раніше вважалося, що клітини-кілери діють на рак випадково. Але нові дані вказують на те, що імунна система чітко розпізнає ракові клітини і цілеспрямовано їх атакує.

Зазначається, що клітини-кілери несуть меншу загрозу для здорових тканин, на відміну від хіміотерапії та інших традиційних методів лікування раку, тому мають менше побічних ефектів.

Професор Хаку також зазначив, що пацієнти з раком, які мають активні клітини-кілери та підвищений рівень білка XPO1, живуть значно довше – незалежно від типу раку. Навіть при агресивних формах, як-от раку печінки (середня тривалість життя з хворобою – 18 місяців), ці пацієнти демонструють кращі результати.

Вчені вважають, що підхід, що передбачає активацію клітин-кілерів для цілеспрямованої боротьби з раковими клітинами, може бути застосований для лікування різних видів раку, зокрема раку голови та шиї, сечового міхура та молочної залози.

Професор Ральф Шіттенгельм з Університету Монаш підкреслив, що це відкриття може революціонізувати імунотерапію. Він зазначив, що воно відкриває можливості для персоналізованого лікування раку, особливо у випадках, коли традиційні методи не дають результату.

Наразі команда вчених із Саутгемптона працює над створенням першої у світі вакцини, яка використовуватиме клітини-кілери для боротьби з раком.

Раніше дослідники оголосили про відкриття нового імунного біомаркера, який може сприяти ранньому виявленню раку яєчників високого ступеня злоякісності і порятунку життів.