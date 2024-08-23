Навіть легкі травми голови у молодості можуть призвести до серйозних проблем через роки – вчені

Наслідки навіть легких травм голови в молодості можуть наздогнати через роки

Науковці виявили, що навіть незначні травми голови, отримані в молодому віці, можуть негативно вплинути на здоров'я через багато років.

Про це свідчать результати дослідження, опублікованого в журналі JAMA Network Ope, пише MedicalXpress.

Раніше вчені припускали, що певні види травм мозку можуть бути пов'язані з розвитком деменції. Щоб перевірити це, дослідники вивчили МРТ-знімки 617 людей віком від 40 до 59 років, які проходили обстеження кілька разів. Вони також уважно переглянули їхні медичні історії, зокрема, чи мали ці люди травми голови впродовж життя.

Результати виявилися цікавими: понад третина учасників повідомили, що хоча б раз у житті втрачали свідомість через травму голови. Такі травми, як-от черепно-мозкові, часто залишають невидимий слід у мозку.

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Під час дослідження вчені виявили, що у тих, хто мав хоча б одну черепно-мозкову траму, частіше спостерігалися проблеми зі сном, депресія, а також труднощі з ходьбою. Крім того, ці люди мали більший ризик проблем з пам'яттю, ніж ті, хто страждає від серцево-судинних захворювань, гіпертонії або діабету.

Дослідники дійшли висновку, що необхідно продовжувати вивчення того, як травми голови можуть впливати на здоров'я людей в довгостроковій перспективі, зокрема на проблеми з пам'яттю та можливий розвиток деменції.

Вчені наголошують, що наслідки травм голови можуть проявитися через багато років, і це не варто ігнорувати.

Нагадаємо, що вчені назвали 14 факторів, які впливають на розвиток деменції.