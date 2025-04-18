Дитина не може заснути без нічника? Поради, як мінімізувати негативний вплив світла на якість сну

Діти часто бояться засинати в повній темряві, тому батьки ставлять у кімнаті нічники, що випромінюють слабке світло. У деяких випадках це може негативно вплинути на сон.

Для того, аби мінімізувати вплив, під час вибору нічника треба звертати увагу на колір, який він випромінює, повідомляє Cleveland Clinic.

За словами фахівця зі сну Браяна Чена, найгірше на якість сну впливає синє світло.

"Як правило, яскраве синє світло, як і колір неба, впливає на продукування мелатоніну, який контролює наш циркадний ритм. Тому яскраве світло, або ж синє світло у нічний час негативно впливає на графік сну", – пояснює він.

Найкраще перед сном вмикати нічник червоного кольору, оскільки він не порушує вироблення мелатоніну. Не гіршим варіантом буде нічник помаранчевого кольору.

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Розміщення нічника також має значення. Браян Чен рекомендує ставити його якомога нижче – так, щоб він не освітлював стелю.

Окрім цього, лікар радить придбати нічник, який буде світити в перші кілька годин, а вночі автоматично вимикатиметься.

"Можливо, дитині просто потрібен нічник, щоб вона знала, що вже час спати. Коли ж вона засне, буде чудово, якщо нічник вимкнеться і буде темно", – зауважив спеціаліст.

Також він додає: якщо у дитини впродовж тривалого часу є проблеми із засинанням та загалом із якістю сну, варто звернутися до педіатра.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як сон впливає на схуднення.