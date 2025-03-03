Як українцям отримати безоплатні слухові апарати? Пояснення від МОЗ

Міністерство охорони здоров’я вперше централізовано закупило 24 тисячі слухових апаратів. Українці, які мають порушення слуху, зможуть отримати їх безоплатно.

Як повідомляють у МОЗ, через тендер державне підприємство "Медичні закупівлі України" закупило інноваційні слухові апарати Oticon.

Частина (понад 4 тисячі) апаратів вже розподілені між 43 медзакладами, які видають їх безоплатно. Також упродовж року очікують на нові постачання.

Отримати слухові апарати можуть:

діти та дорослі з інвалідністю (не обов’язково щодо слуху);

військові, які мають порушення слуху, але ще не мають статусу інвалідності.

Як отримати слуховий апарат безоплатно

Спершу слід звернутися до лікуючого лікаря (педіатра, сімейного лікаря, терапевта) – він видасть направлення до сурдолога.

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Під час візиту лікар-сурдолог перевірить слух та сформує медичний висновок.

Згодом лікуючий лікар розпочне процес встановлення інвалідності або внесення змін до індивідуальної програми реабілітації (ІПР). Для цього дорослих пацієнтів направлять на оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), дітей – на лікарсько-консультативну комісію (ЛКК), військових – на військово-лікарську комісію (ВЛК).

Далі з висновком і всіма документами пацієнт (чи його представник) має звернутися до медзакладу, який надає безоплатні слухові апарати. Важливо, що цей медзаклад має бути розташований в області, де зареєстрований пацієнт. Актуальний перелік доступний за посиланням.

Які документи для цього потрібні

Слід зібрати такі документи:

паспорт громадянина України (копія та оригінал) або свідоцтво про народження (до 14 років);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

витяг з рішення ЕКОПФО (або чинне рішення МСЕК) про встановлення інвалідності (для дорослих), чи висновок ЛКК (для дітей), чи висновок ВЛК (для військових);

рекомендації ІПР;

результати вимірювання гостроти слуху (за наявності);

витяг про місце реєстрації дитини (до 14 років) та інших осіб, якщо паспорт має форму картки.

МОЗ разом із ГО "Відчуй" розробили путівник, у якому покроково описано, як отримати слуховий апарат у вашому регіоні. Його можна знайти за посиланням.

У разі отримання відмови у забезпеченні слуховим апаратом, слід звертатися на "гарячу лінію" МОЗ – 0 800 505 201 (працює з 9:00 до 18:00)

Раніше Верховна Рада дозволила закладам освіти надавати послуги з реабілітації військовим і ветеранам, які мають порушення зору або слуху.