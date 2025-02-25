Верховна Рада дозволила закладам освіти надавати послуги з реабілітації військовим і ветеранам

Верховна Рада в цілому підтримала законопроєкт №10160, за яким спеціальні заклади загальної середньої освіти зможуть надавати послуги з реабілітації військовим і пораненим, що мають порушення зору або слуху.

"За" проголосували 304 парламентарі, повідомив народний депутат і голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

У пояснювальній записці законопроєкту автори документа зауважують, що військовослужбовцям, які потребують відновлення функцій зору та слуху після поранень, необхідна тривала комплексна реабілітація. Така допомога має включати доступ до сучасних технічних засобів і професійного персоналу.

"Законопроєкт спрямований на надання ширшому колу осіб з особливими освітніми потребами та військовослужбовцям із порушенням зору та слуху доступу до освітніх та реабілітаційних послуг на базі спеціальних закладів загальної середньої освіти.

А також – подальшу імплементацію міжнародних стандартів в галузі захисту прав осіб з інвалідністю, створення толерантного та рівного для всіх освітнього середовища", – додали автори законопроєкту.

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У коментарі для "УП. Життя" Сергій Бабак пояснив, що йдеться про ті заклади загальної середньої освіти, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами, зокрема, які мають порушення зору та слуху. Відтак вони мають напрацьовану методику, обладнання та фахівців, які вміють працювати з людьми із порушеннями цих функцій.

"Спеціальні заклади мають методики, роками напрацьовані практики, як працювати з такими людьми, навчати їх орієнтуватися в просторі, готувати їжу, жити максимально наближено до звичайного життя.

Запит від військовослужбовців був саме на такі заклади. Це те, чого часто потребують захисники, які через травми частково чи повністю втратили слух або зір. Їм просто треба навчитися жити за нових обставин", – пояснив Сергій Бабак.

Народний депутат додав, що наразі деякі працівники таких закладів уже допомагають адаптуватися до повсякденного життя після поранення військовим і ветеранам.

Однак цей законопроєкт закріплює за ними цю можливість на юридичному рівні, тобто в закладах залежно від спроможності зможуть добровільно допомагати захисникам.

За словами Сергія Бабака, надалі Кабінет міністрів має ухвалити необхідні акти, які закріплять порядок звернення військовослужбовців у спеціальні заклади та надання їм послуг із реабілітації.

Нагадаємо, в Україні розширили перелік причин для встановлення інвалідності – статус також зможуть отримати громадяни, які пережили полон або катування.