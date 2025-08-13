Як підготувати дитину до школи та не вкрасти останні дні канікул: поради психологині

Останній місяць літа неспішно перегортає дні, а батьки вже задумуються про турботи перед школою: купити трохи зошитів, ручок, портфель, оновити гардероб, з якого за літо "вискочили" діти. А ще ж якось підготувати їх до вересня, аби шкільні заняття не посипалися дітлахам снігом на голову.

Про те, як ефективно провести останні тижні літа, аби не вкрасти у дітей відпочинок, але й зробити перехід до шкільного ритму максимально безболісним, "УП. Життя" поговорила з дитячою та сімейною психологинею Світланою Ройз.

Психологиня Світлана Ройз Фото: Facebook Світлана Ройз

Що зробити в останні тижні літа, аби воно запам’яталося дитині?

"Серпень – час, коли можна неспішно готуватись, зробити перехід до шкільного життя м’яким. І встигнути ще насолодитись літом. Особливо під час війни і в стані хронічного стресу важливо собі дозволяти те, що може зберегти та відновити сили. Радість – це енергія.

Кожен внесок в те, що ми зможемо хоч трохи відпочити і відчути себе більш життєвими – це внесок і в свою стресостійкість. І в свою можливість бути в контакті з дітьми. У нас є час, щоб наситити дітей не тільки природними вітамінами, а й вітамінами близькості", – ділиться фахівчиня.

Світлана Ройз розповідає, що аби запам’ятати останні три тижні літа, можна разом із дітьми долучитися до цікавих занять. Ось що вона пропонує.

Забавки із квітами:

виготовити браслети із квітів (наприклад, наклеїти на скотч різні суцвіття та листочки, закріпити скотч навколо руки дитини);

наплести вінків із польових квітів і трав;

створити букети з квітів, викласти на папері та фотографувати, згодом можна зробити свої стікери для месенджера;

заморозити квіти та ягоди у кубиках льоду і зберегти до зими;

виготовити з глини або тіста кулони з відбитками листя, квітів;

створити барвисті вітражі на вікно із квітів або серветок;

виготовити мандали з квітів (або шишок чи горіхів).



Можна плести вінки із польових квітів Фото: shevtsovy/depositphotos

Ігри з водою:

гратися з водяними пістолетами у теплу погоду, влаштовувати водні баталії;

стрибати по калюжах у чобітках і босоніж;

пускати кораблики на воді;

танцювати під дощем;

малювати водою на асфальті.

Стрибати по калюжах у чобітках і босоніж - гарна ідея проведення вільного часу Фото: [email protected] /depositphotos

Творчість із овочами, ягодами, фруктами:

готувати смузі із різних сезонних фруктів;

зібрати свій власний чай на зиму (з м'яти, листя смородини, ягід...);

пекти пироги і робити вареники з ягодами, зробити шашлички з ягід та фруктів;

робити лимонад, морозиво із соків;

створювати картини (фігурки, цифри та літери, можна також із шишок, пелюсток, листя, зелені);

відгадувати із заплющеними очима за смаком ягоди, фрукти, овочі.

Ліпити вареники з ягодами - чудова ідея спільного проведення часу Фото: sokor/depositphotos

Взаємодіяти з природою:

спостерігати за хмарами та намагатися спрогнозувати погоду;

майструвати таємниці у піску, закопати у ньому фігурки динозаврів, наприклад, та влаштувати розкопки;

спостерігати за сузір'ями, загадувати бажання на зірку, що падає;

вилізти на дерево та заспівати пісню, наче пташка;

записувати на диктофон-телефон голоси птахів;

піти у невеличкий похід, на пікнік (якщо не можна до лісу, тоді до парку чи на подвір'я);

котитися з гірки чи качатися у траві (тут треба бути обережними через кліщі);

фотографувати метеликів та жуків;

фотографувати щодня в тому самому ракурсі дерево (квітку, місяць), а потім створити анімацію;

слухати різні звуки навколо, порахувати їх, відгадати (з цим важливо бути зараз обережними, якщо йдеться про час, коли оголошена тривога, такі ігри краще замінити на щось інше).

Фотографувати метеликів чи жуків - цікаве заняття Фото: galdzer/depositphotos

Вигадувати та уявляти:

створювати піраміди та вежі з каміння;

уявити себе інопланетянином чи гостем з іншої невідомої країни і піти на екскурсію містом, ніби бачиш його вперше;

обмалювати крейдою свою тінь на асфальті та розмалювати її;

взяти маленьку іграшку і фотографувати її в різних місцях, влаштувати їй "пригоду-подорож", а потім створити фотоальбом;

обвести стопу, вирізати слід з картону і фотографувати "слід літа" – класти на різні поверхні (клумбу, листя, пісок, гальку);

сховати "скарб": намалювати карту, разом із дитиною відшукати його.

Піраміда з камінчиків Фото: lzf/depositphotos

Створювати маленьку магію самостійно:

пускати сонячних зайчиків;

рахувати, скільки можна побачити різних кольорів навколо;

малювати на асфальті крейдою;

збирати скарбничку ароматів;

змайструвати сонячний годинник чи ліхтарики зі стаканчиків, створити своє дерево фей чи сад ліхтариків;

запустити повітряного змія;

надіслати собі поштою листа "в зиму" з привітом з літа;

робити панамки та шапки з паперу;

смажити сосиски (хліб, маршмеллоу) на багатті;

зробити будиночок на дереві (із гілок, покривал);

змайструвати ліхтарик з пап'є-маше (надути кульку, обклеїти її за допомогою клею ПВА серветками, вкласти в них пелюстки квітів та дерев), поставити в нього лід-свічку.

У вітряну погоду можна спробувати запустити повітряного змія Фото: alebloshka/depositphotos

7 порад від психологині, як плавно підготувати дитину до навчального року

Поступово повертайтесь до шкільного режиму дня та відпочинку

Світлана Ройз радить в останні тижні серпня починати змістити час підйому та приготування до сну:

"На жаль, ми не можемо спрогнозувати, якими будуть наші ночі. Але варто вже вкладатись раніше. Вставати ближче до часу прокидання до школи. Так ми допоможемо тілу дитини перелаштуватись на шкільний режим. А будь-який сталий ритм зокрема додаватиме і відчуття безпеки. Ми можемо пропонувати вкладатись та вставати поступово на 10-15 хвилин раніше".

Пройдіть необхідні обстеження

Останні тижні канікул психологиня пропонує використати з користю, щоб, наприклад, пройти профілактичний огляд в поліклініці, здати аналізи – переконатися, що тіло дитини здатне витримати навантаження, яке збільшуватиметься під час навчання у школі.

Стікери із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік" Скриншот із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік"

Потурбуйтесь про зменшення дитячого рівня тривожності

Фахівчиня наголошує, що якщо дитина зазвичай проводить час переважно з батьками та близькими дорослими, вона може почуватися більш тривожно без рідних дорослих у школі.

"Якщо є можливість – скеруйте дитину до табору, гуртків, простору, де їй було б безпечно, і була б можливість спілкуватись більше з однолітками, це підготує її до перебування в дитячій групі", – радить Світлана Ройз.

Якщо батьки спостерігають у дитини тривожність, гіперпильність, збудження, порушення харчової поведінки, зниження настрою, агресивність, і це продовжується понад місяць, важливо звернутись за консультацією психолога.

"Попереду навантаження для емоційної, фізичної, когнітивної сфери дитини. Тому краще отримати підтримку до початку навчання. А ще тривога перед школою може маскуватись під дратівливість, апатію, підсилення загальної тривожності", – пояснює психологиня.

Стікери із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік" Скриншот із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік"

Купіть необхідні для школи речі разом з дитиною

Останні тижні серпня – хороший час розпочати спокійну підготовку речей до школи. Краще розпочати з того, каже психологиня, що для дитини буде бажаним: новий пенал, ручки, спортивне взуття. Також можна залучити дитину до підготовки робочого місця – дитина сама чи за допомогою дорослих може перелаштовувати стіл, кімнату, простір, в якому буде навчатись вдома. Це налаштує дитину на новий шкільний етап.

"Часто діти відчувають тривогу перед поверненням до класу – чи змінились стосунки, чи приймуть мене саме зараз в групі, наскільки всі змінились. Можна запропонувати зустрітись онлайн чи офлайн з однокласниками, можливо, сходити в кіно, щоб налагодити контакт. Або встигнути започаткувати спільний волонтерський проєкт (іноді діти збираються і разом плетуть сітки, роблять заготовки на 3д-принтерах, допомагають в притулках для тварин)", – ділиться психологиня.

Дізнайтесь про зміни у школі, щоб підготувати до них дитину

Аби знизити рівень дитячої тривоги, Світлана Ройз радить за можливості дізнатись у класного керівника про те, чи будуть нові вчителі, чи можна прийти до школи, пройтися коридорами, побачити, що змінилось. Чим більший рівень тривоги, тим більше може бути потрібно дитині інформації про простір, правила, стосунки. Якщо дитина буде ходити/їздити до школи сама – переконатись, що по дорозі до школи є укриття, проговорити (та відпрацювати) алгоритм дій та зв’язку.

"Можливо, варто купити чи зробити те, що було б для дитини символом підтримки, якірцем спокою і метафорою – я з тобою, де б ти не була/не був. Це можуть бути браслети, значки, брелоки, м’які маленькі іграшки, ліхтарики – щось, до чого дитина могла б торкнутись і відчути вашу присутність на відстані. Можливо, зробити спільне фото в фотобудці чи спільне селфі – і якщо дитина захоче, хай це фото буде з нею", – пояснює психологиня.

Стікери із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік" Скрин із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік"

Підготуйте дрібнички для щоденної підтримки

Світлана Ройз радить встигнути підготувати "вітаміни близькості":

"Разом з програмами ЮНІСЕФ і Ти ЯК ми створили скарбничку в підтримку дітей та батьків якраз перед початком навчального року: набір стікерів для телеграм та вайберу. Нам важливо бути на зв’язку з дітьми, але підлітки можуть наші питання, які ми ставимо із турботи, сприймати як контроль та недовіру. А тут – короткі кумедні інформативні повідомлення – я в безпеці, обіймаю, тримаю за лапку", – пояснює фахівчиня.

Стікери із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік" Скрин із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік"

Для дітей-учнів молодшої школи вона радить використовувати ідеї записок, які можна покласти в ланчбокс чи наплічник, щоб дитина відчувала "присутність на відстані":

"Можна видрукувати шаблони, можна скористатись ідеєю і написати свої. Це також альтернативні слова і фрази, які можуть замінити слово "молодець". Є різниця між похвалою та підтримкою. Слово «молодець» вже часто не сприймається як підтримка. Ми пропонуємо ідеї для заохочення, натхнення та мотивації дітей. Все у вільному доступі, стікери можна завантажити за кюаркодом. Порадник тут, можна видрукувати та вирізати те, що сподобається", – ділиться Світлана Ройз.

Підтримуючі фрази із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік" Скрин із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік"

Підтримуючі фрази із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік" Скрин із із "Скарбнички порад для батьків на навчальний рік"

Психологиня радить скористатися вже напрацьованими ресурсами у вільному доступі, з якими батьки можуть допомогти дитині створити їх "базу" самопідтримки – заспокоїтись, відчувати більше контролю та вгамувати тривогу.

"Можна скористатися додатком "Моментал" – проєкт Юнісеф, для якого я створювала 365 практик заземлення, дихальних, м’язової релаксації, розвитку міжпівкульної взаємодії. Ще один додаток для заспокоєння – safe place. Вони в вільному доступі і дійсно якісні".

Стікери із "Скарбнички для батьків перед навчальним роком" Скрин із "Скарбнички для батьків перед навчальним роком"

Будьте поруч з дитиною

Зі слів психологині, найголовніше для дитини в будь-який час – наша емоційна присутність:

"А ще повага, впевненість в їх силі та потенціалі, наше "я з тобою, завжди на твоєму боці і я в тебе вірю". Нехай серпень буде безпечним і теплим у всіх сенсах".

Корисні посилання:

Близькість, емоційна підтримка – соціальне буферування дозволяє дітям краще переносити стрес.

Чутлива, тепла батьківська підтримка – формує емоційну стійкість, соціально-емоційну компетентність, готовність до школи.

Режим – ранковий сон, підготовка до школи: полегшує адаптацію, саморегуляцію та знижує тривожність.

Гра й сенсорні дії та активності на природі – покращують настрій, зосередженість, сон і стресостійкість.