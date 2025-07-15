Коли захворіла дитина: чи можна самостійно потрапити в лікарню "Охматдит"?

Зазвичай діти потрапляють у дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" швидкою медичною допомогою або за направленням.

Зазвичай діти потрапляють у дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит" швидкою медичною допомогою або за направленням.

Та чи можуть батьки самостійно привезти дитину на огляд, і в яких випадках це можливо?

В НДСЛ "Охматдит" розповіли для "УП. Життя" в яких випадках можуть госпіталізувати дітей у заклад та як виглядає процедура.

У лікарні пояснюють: приймають дітей віком від 0 до 18 років. Звертатися можна з будь-якими станами, окрім захворювань серцево-судинної системи та деяких інфекційних патологій, які лікуються у спеціалізованих закладах.

"Якщо йдеться про планову консультацію, необхідна присутність офіційного опікуна, тобто одного з батьків або іншої особи, яка має такі юридичні права", – зазначають в "Охматдит".

При появі певних симптомів дитина може потрапити в лікарню у кількох випадках:

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Якщо потрібен плановий огляд або госпіталізація.

В такому випадку сімейний лікар або педіатр має дати електронне направлення на госпіталізацію у відділення відповідного профілю.

Після цього батьки з дитиною, скориставшись інформацією, зазначеною на сайті лікарні, мають зв’язатися з її працівниками та узгодити дату огляду чи планову госпіталізацію.

Якщо є потреба в отриманні консультації конкретного вузькоспеціалізованого фахівця – це можна зробити за наявності електронного направлення до даного лікаря. При цьому потрібен попередній запис через систему електронного запису.

Водночас звернутися до лікарів закладу можна і самостійно, без направлення. Проте така консультація буде надана на платній основі по затверджених тарифах.

В разі появи в дитини симптомів, які потребують негайної медичної допомоги – батьки з дитиною можуть звернутися до лікарні "Охматдит" як самостійно, так і за допомогою швидкої допомоги. NDSL Ohmatdyt/Official website

Якщо ситуація є невідкладною.

В разі появи в дитини симптомів, які потребують негайної медичної допомоги – батьки з дитиною можуть звернутися до лікарні "Охматдит" як самостійно, так і за допомогою швидкої допомоги.

"У разі самозвернення при гострих станах пацієнту не потрібні жодні документи, окрім тих, що посвідчують особу. Ніяких направлень чи інших довідок не потрібно", – кажуть в лікарні "Охматдит".

У випадках гострих станів, які виникають раптово і не є плановими, госпіталізація до закладу може здійснюватися в будь-який день та час доби.

Для екстрених випадків та звернень через "швидку допомогу" направлення не вимагаються.

Водночас в лікарні "Охматдит" наголошують: у разі виклику швидкої допомоги важливо враховувати, що пацієнта доправляють не за його бажанням, а згідно з офіційно затвердженим маршрутом госпіталізації, який у Києві встановлюється міськими органами охорони здоров’я.

У більшості випадків це означає, що пацієнт буде доставлений не до лікарні "Охматдит", а до тієї установи, яка передбачена маршрутом для конкретної патології.

"На жаль, навіть якщо пацієнт висловлює бажання бути госпіталізованим саме до "Охматдиту", міська "швидка" не може змінити цей маршрут. Це рішення приймається не нашою лікарнею, а регулюється загальною системою охорони здоров’я міста", – додають у закладі.