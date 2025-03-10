Як підготувати імунітет дитини до садочка? Радить педіатр

Тиждень вдома – тиждень в садочку. Така "схема" добре знайома батькам, чиї діти перший рік відвідують дошкільні заклади. Чому так трапляється та чи можна цьому запобігти розповідає педіатр Антон Асонов.

Лікар каже, те, що діти починають частіше хворіти у садочку, нормально та закономірно. Причини частого нездужання можуть бути різні, зокрема:

розширення кола спілкування та контакт з численними вірусами та бактеріями

стрес від нового оточення

пересушене повітря у холодну пору року у приміщенні

порушення правил гігієни.

Влітку діти більше рухаються та проводять часу на свіжому повітрі. З приходом осені – все більше часу перебувають у приміщенні, а тепле і сухе повітря там – ідеальне середовище для поширення збудників різних вірусних хвороб.

Педіатр зауважує, важливо звертати увагу не на те, як часто хворіє дитина, а як вона переносить захворювання та чи не виникає ускладнень.

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"Діти можуть хворіти 10-12 разів на рік, і це не буде чимось надмірним. Варто звертати увагу не лише на кількість випадків, а й як саме протікає захворювання, чи виникають ускладнення, як часто доводиться приймати антибактеріальні препарати", – каже Антон Асонов.

Організм кожної дитини – унікальний, тож чи хворітиме часто саме ваша дитина у садочку передбачити складно. Однак, можна створити умови, які допоможуть дитині комфортно пройти цей період адаптації імунної системи до нових обставин.

Педіатр Асонов каже, імунітет дитини можна і треба готувати до садка. Слід дотримуватися режиму дня, принципів здорового харчування у меню дитини, слідкувати, щоб малюк достатньо рухався і спав.

Лікар радить поцікавитися меню, розкладом та гігієнічними умовами у дитячому садочку, до якого плануєте відвести дитину. Щодо спеціального захисту від хвороб – наголошує на важливості щеплення не лише обов’язковими, а й рекомендованими вакцинами. Зокрема, від:

пневмококу – це збудник запалення легень, отитів у дитячому віці (вакцини Синфлорикс та Превенар);

ротавірусу, збуднику гострої кишкової інфекції, яка особливо важко протікає у дітей до 5-ти річного віку (Ротарикс, Ротатек);

менінгококової інфекції (Німенрикс, Бексеро, Менактра);

вітряної віспи (Варілрикс, Варівакс);

гепатиту А (Хаврикс);

грипу (Ваксігрип, Джісі Флю).

"Щодо грипу, то він є особливо небезпечним для дітей молодшого віку і може викликати такі ускладнення як вірусні пневмонії, отити. Тому варто дбати про захист від цієї інфекційної хвороби вже починаючи з першого року життя дитини", – додає Асонов.

Варто звернутися до свого лікаря, і він підкаже, які щеплення і за якою схемою проводити вашій дитині, враховуючи її вік та наявність вакцин.