Симптоми депресії у підлітків за два роки можуть "перерости" у суїцидальні думки – вчені

Як пов'язані тривожність, депресія та суїцидальні думки у підлітків?

Підлітки з тривожними розладами мають вищий ризик розвитку депресії та суїцидальних думок через два роки після появи перших симптомів.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані у JCPP Advances, пише Forbes.

"Соціальні стосунки дуже корисні в підлітковому віці. Однак тривожність може спонукати підлітків уникати спілкування з однолітками.

Навіть коли діти перебувають у групі людей, їхня соціальна тривога може вплинути на продуктивність і зробити їх більш чутливими до критики або неприйняття однолітками", – заявив автор дослідження, викладач кафедри клінічної психології UEA Кенні Чіу.

Він пояснив, що у підлітків можуть виникнути негативні думки, наприклад:

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"Я – невдаха";

"Я нікому не потрібен/-а";

"Я ніколи не буду достатньо хорошим/-ою для будь-чого або будь-кого".

Такі роздуми применшують їхні досягнення та спонукають уникати соціуму.

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"Ці симптоми депресії можуть не тільки підтримувати соціальну тривожність, але й змушувати їх вірити, що вони є тягарем для інших.

Це може здаватися обтяжливим настільки, що спровокує суїцидальні думки, оскільки самогубство може здатися єдиним способом вирішення проблеми", – додали автори дослідження.

Щоб дослідити, як соціальна тривога може сприяти погіршенню психічного здоров’я підлітка, вчені залучили дані 2397 осіб віком від 14 до 24 років із Великої Британії.

Науковці використали інформацію з 50 клінік Кембриджшира, Лондона та прилеглих районів за 2012-2017 роки.

Учасники заповнювали анкети про своє психічне здоров’я – тривожність, симптоми депресії, суїцидальні думки тощо.

Деякі приклади запитань, на які учасники повинні були відповісти, включали:

"Мене хвилює те, що про мене думають інші люди";

"Я відчуваю, що іншим не подобається те, як я щось роблю";

"Мене хвилює те, що мої батьки скажуть мені";

"Я відчуваю, що хтось скаже мені, що я роблю все неправильно".

Дослідники протягом двох років спостерігали за учасниками. Вони виявили, що соціальна тривожність є "значним провісником" суїцидальних думок.