8 фактів про антидепресанти, яких ви могли не знати. Але варто

Антидепресанти рятують життя. І ні, це не просто пафосна фраза.

Математичне моделювання ймовірних показників самогубств у період з 1988 по 2002 рік свідчить, що очікувана смертність від суїциду зменшилась на 33 тисячі людей від часу запровадження антидепресантів.

Найсильніший ефект дослідницька група виявила саме серед жінок.

Антидепресанти увірвались в медицину… завдяки туберкульозу.

У 1950-х роках науковці проводили дослідження нового препарату проти туберкульозу – іпроніазиду.

РЕКЛАМА:

Хоча досліджували вплив на інфекційне захворювання, пацієнти раптом відчули разючі зміни у своєму самопочутті. Ті, які ще вчора були млявими та пригніченими, почали розповідати про піднесений настрій, повернення апетиту та нормалізацію сну.

Проте препарат мав серйозні побічні ефекти, як-от підвищення артеріального тиску та пошкодження печінки.

Сьогодні антидепресанти прописують проти депресивних розладів. Але не лише. Лікарі можуть рекомендувати їх при тривожності, хронічних болях, обсесивно-компульсивному розладі, булімії, важких проявах ПМС тощо.

Існують різні групи антидепресантів, і, попри упередження суспільства, з доволі помірними побічними ефектами.

Антидепресанти досі огорнені міфами – нібито вони викликають залежність або ж "роблять з людини овоч". Водночас є речі, які справді важливо знати про антидепресанти.

Для цього ми поговорили із:

психіатром Євгеном Скрипником ,

неврологом та психіатром Сергієм Фернандес Де Рівесом ,

сімейною лікаркою та психіатринею Тетяною Кабаковою .

Читайте також : Чи можлива сезонна депресія весною та які її прояви

Факт 1. Антидепресанти на початку приймання можуть погіршувати ваші симптоми

Особливо це стосується симптомів тривожності. Чому так?

"Тому, що у вас з'являється енергія, але енергія на тривогу теж. Антидепресанти змінюють мислення, але на це треба час", – пояснює психіатр та невролог Сергій Фернандес де Рівес.

Саме тому за пацієнтами, які окрім депресії мали тривожність або суїцидальні думки, перші 2-3 тижні треба спостерігати з особливою увагою.

Наприклад, як йдеться в одному дослідженні, в якому взяли участь 700 учасників, 38% відчували як мінімум один побічний ефект від антидепресантів. Найбільш розповсюдженими були сексуальні дисфункції, набір ваги та безсоння.

Щоб мінімізувати побічні ефекти, лікарі часто прописують "прикриття", наприклад, транквілізатори.

"У важкій депресії людина не має сил реалізувати певні дії. А якщо енергія є, а думки вкоротити собі віку ще не відступили, то є ризик реалізації задуманого. Саме тому у перші тижні разом з антидепресантами людині часто прописують транквілізатори. Не варто цього лякатись. Це допоможе легше перенести тимчасові побічні ефекти. Їх зазвичай приймають перші два тижні", – додає психіатр Євген Скрипник.

Фернандес-де-Рівес додає, що є антидепресанти, які краще справляються з тривогою, ніж з депресією. Проте навіть антидепресанти, які мають стимулюючий ефект, можуть бути допоміжні при тривозі. Вони впливають на рівень серотоніну, який регулює не тільки настрій, але і загалом підвищує стресостійкість.

Факт 2. Є симптоми, з якими антидепресанти допоможуть впоратись відразу

Наприклад, роздратованість. Як показують деякі дослідження, певні антидепресанти в перші дні приймання допомагають мозку краще регулювати емоції та контролювати гнів. Також певні препарати можуть відразу полегшити симптоми важкого ПМС в жінок або так званого "Передменструального дисфоричного розладу".

Факт 3. Деякі антидепресанти провокують… дуже дивні та яскраві сни

Часто це буває з препаратом, який містить таку діючу речовину, як-от флуоксетину гідрохлорид.

Євген Скрипник каже, що це можуть бути кошмари, психоделіка чи еротичні сни. Але і бувають просто красиві та яскраві сни.

Чому так? Деякі експерти зі сну вважають, що справа в серотоніні. І часто такий ефект мають саме антидепресанти з групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну. Наприклад, доктор Кріс Вінтер стверджує, що серотонін, хоча й сприяє засинанню, може мати "досить значний" вплив на фазу швидкого сну (REM).

"Фаза REM є частиною природного циклу сну людини, під час якої відбувається сновидіння та закріплення спогадів. REM-сон настає одразу після третьої стадії non-REM сну, коли організм перебуває в найглибшій і найбільш відновлювальній фазі сну", – каже він.

Факт 4. З антидепресантами справді не можна їсти грейпфрути. Але.., йдеться про велику кількість грейпфрутів

"Грейпфрути не рекомендується вживати разом з антидепресантами, оскільки вони впливають на ферменти, які відповідають за метаболізм цих ліків", – пояснює Євген Скрипник.

Зокрема, йдеться про фермент P450. Грейпфрут "утилізується" тим самим ферментом.

"Якщо людина вживає грейпфрут, це може призвести до збільшення концентрації антидепресантів в організмі, що, своєю чергою, може викликати посилення його ефектів і побічних реакцій. Наприклад, якщо пацієнт приймає 20 мг антидепресанту, через взаємодію з грейпфрутом це може відчуватися як 40 мг", – пояснює психіатр.

Але, як додає психіатр, від одного шматочка фрукта нічого не станеться, особливо якщо ми ви приймаєте ліки з групи інгібіторів зворотного захоплення серотоніну.

little_prince/Depositphotos

Факт 5. Багато видів антидепресантів можуть знижувати лібідо

Так, з одного боку, вони знижують тривожність, покращують настрій і повертають бажання жити. Але сексуальне життя може постраждати.

Євген Скрипник пояснює, що це стається через те, що деякі антидепресанти знижують рівень дофаміну, який важливий для сексуального збудження та отримання оргазму.

Водночас є антидепресанти, які підвищують лібідо. Якщо зниження сексуальної активності серйозно псує якість життя людини, іноді лікар може порадити приймати їх додатково. Проте це дуже важливо обговорити саме з вашим психіатром.

Факт 6. Антидепресанти працюють не лише проти депресії

Цілу низку доволі важких станів можна контролювати за допомогою антидепресантів. Деякі антидепресанти допомагають подолати тривожність, хронічні болі, обсесивно-компульсивний розлад, булімію і навіть побороти залежність. Наприклад, деякі антидепресанти прописують людям, яким важко кинути курити.

Факт 7. Антидепресанти треба приймати довго

Як пояснює Євген Скрипник, однією з найпоширеніших помилок у використанні антидепресантів є те, що їх призначають на нетривалий термін – місяць чи два.

Лікування має тривати мінімум 6 місяців після настання ремісії. А в тій ситуації, в якій живуть українці – мінімум рік.

Тобто в жодному разі не можна кидати пігулки, бо "стало краще". Далі все залежить від стану та індивідуальних особливостей людини. Іноді препарат варто приймати роками, якщо депресивні епізоди повертаються.

Суть тривалості лікування запобігти повтору депресивного епізоду.

Від третини до половини людей отримають рецидив хвороби, якщо після настання ремісії кинуть приймати препарат.

Факт 8. Антидепресанти можуть впливати на вашу вагу

"І ключове слово тут "можуть", – зауважує Євген Скрипник.

Він додає, що є види антидепресантів, які мають високий ризик такого побічного ефекту, як набір ваги.

І є ті, які мають дуже низький ризик, або взагалі сприяють зниженню ваги.

"Коли звертається людина, яка має надлишок чи, навпаки, дефіцит ваги, то це також один з факторів, який психіатр враховує, коли підбирає препарат. Деякі види антидепресантів я ніколи не пропишу людині, яка вже має зайву вагу, чи питання набору/втрати ваги для неї дуже важливе", – каже він.

Чому антидепресанти впливають на вагу?

Це стається з різних причин. Деякі можуть пригнічувати апетит. Деякі, навпаки, підвищувати й при цьому сповільнювати базовий метаболізм людини.

Але іноді набір ваги може статися, бо під час депресії людина часто втрачає цікавість до їжі. Одужання ж призводить до нормалізації апетиту, і, як наслідок, набору ваги.

Найголовніше, що важливо розуміти: антидепресанти – це ліки.

Вони працюють і покращують життя. Як будь-які препарати, вони можуть мати свої побічні ефекти. Але ключове слово тут "можуть".

Більшість з побічних ефектів – тимчасові та піддаються контролю.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя