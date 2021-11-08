Як відрізнити COVID-19 від туберкульозу? Спільне та відмінне

Симптоми туберкульозу та COVID-19 можуть бути схожими.
У Центрі громадського здоров’я пояснили, як розрізнити симптоми хвороб.
Якщо не робити рішучих кроків у боротьбі з туберкульозом, смертність від нього зросте в 2 рази на фоні пандемії COVID-19, наголошують у МОЗ.
Причина такої ситуації, наголошують фахівці, у схожості симптомів COVID-19 і туберкульозу.
Чим відрізняється туберкульоз і COVID-19?
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Початок захворювання
При туберкульозі: зазвичай поступовий.
При COVID-19: зазвичай гострий.
Підвищення температури тіла
При туберкульозі: зазвичай незначне – 37°С, 37,2°С;
при важких формах – виражена лихоманка.
При COVID-19: зазвичай виражена лихоманка:
- при легкій формі 38°С;
- при важкій – понад 38°С.
Підвищена пітливість вночі
При туберкульозі: характерна.
При COVID-19: нехарактерна.
Зниження маси тіла без причини
При туберкульозі: характерно.
При COVID-19: не характерно.
Головний біль
При туберкульозі: не характерний.
При COVID-19: характерний.
Біль у горлі
При туберкульозі: не характерний.
При COVID-19: характерний.
Кашель
При туберкульозі: триває понад 2 тижні; періодичний, найчастіше з мокротинням.
При COVID-19: зазвичай постійний кашель, переважно сухий.
Задишка
При туберкульозі: з’являється при фізичному навантаженні, виражена задишка спостерігається при важких формах.
При COVID-19: не характерна для легкої форми, з’являється при середній або важкій формі.
Кровохаркання
При туберкульозі: спостерігається при важких поширених формах.
При COVID-19: можливе при важкій формі.
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Кількість виявлених випадків туберкульозу знизилася у всьому світі в середньому на 15%, заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я на брифінгу 5 листопада.
Раніше у ВООЗ стверджували, що близько 23% випадків захворювання в Україні не виявляються через пандемію COVID-19.
"Маєте підвищення температури, тривалий кашель, слабкість?
Не зволікайте, звертайтеся до сімейного лікаря і проходьте додаткові скринінги", – наголошують у МОЗ.
Краще провести додаткові обстеження, ніж допустити руйнівний вплив туберкульозу на організм.
"І пам'ятайте, туберкульоз виліковне захворювання. Головне – регулярно приймати призначені лікарем препарати", – кажуть у відомстві.
Нагадаємо, COVID-19 можна відрізнити від грипу за першим симптомом.
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