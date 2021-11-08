Як відрізнити COVID-19 від туберкульозу? Спільне та відмінне

Симптоми туберкульозу та COVID-19 можуть бути схожими.

У Центрі громадського здоров’я пояснили, як розрізнити симптоми хвороб.

Якщо не робити рішучих кроків у боротьбі з туберкульозом, смертність від нього зросте в 2 рази на фоні пандемії COVID-19, наголошують у МОЗ.

Причина такої ситуації, наголошують фахівці, у схожості симптомів COVID-19 і туберкульозу.

Чим відрізняється туберкульоз і COVID-19?

Фото: Depositphotos/Автор Remains

Початок захворювання

При туберкульозі: зазвичай поступовий.

При COVID-19: зазвичай гострий.

Підвищення температури тіла

При туберкульозі: зазвичай незначне – 37°С, 37,2°С;

при важких формах – виражена лихоманка.

При COVID-19: зазвичай виражена лихоманка:

при легкій формі 38°С;

при важкій – понад 38°С.

Підвищена пітливість вночі

При туберкульозі: характерна.

При COVID-19: нехарактерна.

Зниження маси тіла без причини

При туберкульозі: характерно.

При COVID-19: не характерно.

Головний біль

При туберкульозі: не характерний.

При COVID-19: характерний.

Біль у горлі

При туберкульозі: не характерний.

При COVID-19: характерний.

Кашель

При туберкульозі: триває понад 2 тижні; періодичний, найчастіше з мокротинням.

При COVID-19: зазвичай постійний кашель, переважно сухий.

Задишка

При туберкульозі: з’являється при фізичному навантаженні, виражена задишка спостерігається при важких формах.

При COVID-19: не характерна для легкої форми, з’являється при середній або важкій формі.

Кровохаркання

При туберкульозі: спостерігається при важких поширених формах.

При COVID-19: можливе при важкій формі.

Фото: Depositphotos/Автор tashatuvango

Кількість виявлених випадків туберкульозу знизилася у всьому світі в середньому на 15%, заявили експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я на брифінгу 5 листопада.

Раніше у ВООЗ стверджували, що близько 23% випадків захворювання в Україні не виявляються через пандемію COVID-19.

"Маєте підвищення температури, тривалий кашель, слабкість?

Не зволікайте, звертайтеся до сімейного лікаря і проходьте додаткові скринінги", – наголошують у МОЗ.

Краще провести додаткові обстеження, ніж допустити руйнівний вплив туберкульозу на організм.

"І пам'ятайте, туберкульоз виліковне захворювання. Головне – регулярно приймати призначені лікарем препарати", – кажуть у відомстві.

Нагадаємо, COVID-19 можна відрізнити від грипу за першим симптомом.

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