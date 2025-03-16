Чи можлива сезонна депресія весною та які її прояви

Особливістю весняної депресії є те, що симптоми з’являються з початком весни, потеплінням та більшою кількістю світла.

Зимовий тип сезонної депресії часто пов’язують з холодом та нестачею сонячного світла.

Тому може виникнути питання – що ж викликає сумний настрій навесні? Адже дні подовжуються та стають більш сонячними.

Виявляється, довші дні та тепліша погода також можуть впливати на виникнення депресії.

"УП. Життя" використала джерела Healthline та National Library of Medicine, щоб розповісти про симптоми сезонної депресії навесні, причини її виникнення та поради для покращення настрою.

Які симптоми весняної депресії

Сезонна депресія, раніше відома як сезонний афективний розлад, охоплює симптоми, які з'являються та зникають зі зміною пори року.

РЕКЛАМА:

Особливістю весняної депресії є те, що симптоми з’являються з початком весни, потеплінням та більшою кількістю світла.

Ознаками сезонної депресії весною можуть бути:

знижений настрій, який може включати постійне відчуття смутку та безнадії;

менший інтерес або відсутність інтересу до звичної діяльності;

труднощі з пошуком мотивації для звичної щоденної рутини;

млявість та неспокій;

безсоння та інші проблеми зі сном;

проблеми з концентрацією уваги чи запам'ятовуванням інформації;

втрата апетиту або ваги;

незвичне збудження або дратівливість;

почуття гніву або агресії;

думки про смерть або самогубство;

відчуття суму, пригніченості та безнадії без чіткого розуміння причини.

У деяких людей весняна депресія може також включати нехарактерні епізоди агресивної поведінки, коли незвичний гнів охоплює їх без конкретного приводу.

Сезонна депресія, раніше відома як сезонний афективний розлад, охоплює симптоми, які з'являються та зникають зі зміною пори року. lofilolo/Depositphotos

Чому сезонна депресія виникає навесні

Найчастіше симптоми сезонної депресії починаються восени чи взимку та покращуються з приходом весни, але так буває не завжди.

Натомість можна помітити зворотну картину: негативні зміни настрою, які починаються навесні та тривають до літа. Іноді цей тип депресії називають "зворотним сезонним афективним розладом".

Весняна депресія справді зустрічається значно рідше, ніж зимова, а фахівці достеменно не знають, що саме її викликає. Існує кілька теорій виникнення сезонної депресії весною:

Збільшення денного світла та тепла

Якщо людина погано переносить спеку, потепління може викликати дискомфорт. Надмірна яскравість та спека призводитимуть до відчуття пригніченості та невмотивованості, а також до підвищеного неспокою і дратівливості.

Збільшення кількості сонячного світла також може порушити циркадні ритми та збити типовий цикл сну-неспання, що ускладнює отримання необхідної кількості сну для оптимального здоров'я і самопочуття.

Дисбаланс хімічних речовин у мозку

Мозок виробляє низку різних нейромедіаторів – хімічних речовин-месенджерів, які допомагають регулювати настрій, емоції та інші важливі процеси в організмі.

Але їх надлишок або нестача може порушити звичні функції та відігравати певну роль у розвитку симптомів депресії.

Експерти вважають, що зимова депресія частково пов'язана з гормонами серотоніном та мелатоніном. Зниження рівня серотоніну (хімічної речовини, яка зазвичай виробляється під впливом природного світла) та підвищення рівня мелатоніну (виробляється при відсутності освітлення) пов'язують із зимовою депресією.

Існує припущення, що весняна депресія може розвиватися за зворотною схемою:

Раптове збільшення сонячного світла спонукає організм виробляти менше мелатоніну, який також впливає на сон. Тому в кінцевому підсумку людина отримує менше сну, ніж їй потрібно.

Водночас рівень серотоніну в організмі підвищується, що є природним результатом довших днів та сонячної погоди. Занадто низький рівень серотоніну пов'язаний з депресією, але його надлишок також може сприяти виникненню проблем з психічним здоров'ям.

Якщо людина особливо чутлива до цих змін, надлишок серотоніну та недосипання можуть спричинити відчуття дратівливості та неспокою, а також поганий настрій.

Читайте також : 10 міфів про депресію. Спростовує психолог

Чутливість до пилку

Сезонна алергія на пилок може не лише викликати симптоми чхання та закладеності носа, а й сприяти змінам настрою, включаючи депресію.

У дослідженні 2019 року вчені опитали 1 306 дорослих, які мали підвищену чутливість до пилку та інших сезонних алергенів. Результати вказали на зв'язок між днями з високим рівнем пилку в повітрі та погіршенням настрою серед тих, хто мав симптоми сезонної депресії.

Виявляється, довші дні та тепліша погода також можуть впливати на виникнення депресії. NewAfrica/Depositphotos

Як впоратися з весняною депресією

Щоб позбутися весняної депресії, не обов'язково чекати повернення прохолодних місяців. Ці поради можуть допомогти полегшити симптоми та покращити загальний настрій:

Дотримуйтесь гігієни сну.

Нестача сну може суттєво вплинути на симптоми весняної депресії.

Щоб покращити свій сон, намагайтеся тримати кімнату в темряві та прохолоді.

Також не завадить взяти за звичку прокидатися та лягати спати в один і той самий час щодня.

Охолоджуйтеся.

Якщо вас турбує надмірне тепло – пийте більше води, вмикайте вентилятори та одягайте одяг, що пропускає повітря.

Знайдіть час для фізичної активності.

Регулярні фізичні вправи не тільки допомагають зняти стрес та полегшити симптоми депресії, але й покращують сон.

Зверніться до близьких.

Розповісти близьким людям про те, через що ви відчуваєте, спочатку може здатися важким завданням.

Пам'ятайте, що ваша сім'я та друзі піклуються про вас і, ймовірно, хочуть запропонувати підтримку. Це може бути проста дія, як-от вислухати ваші почуття або скласти вам компанію, коли ви почуваєтеся пригніченими.

Дотримуйтесь розпорядку дня.

Створення розпорядку дня, який збалансовує домашні справи, цілеспрямовану діяльність (навчання, робота тощо) і приємні заняття, може допомогти відчувати себе більш структурованим та задоволеним.

Збалансовано харчуйтеся.

Відсутність апетиту – досить поширений симптом весняної депресії. Ви можете не відчувати бажання їсти, але нестача потрібних поживних речовин може зробити вас дратівливими та менш сконцентрованими.

За потреби зверніться до фахівця.

Як і всі інші види депресії, весняна депресія може не покращитися без підтримки кваліфікованого спеціаліста.

Зверніться за професійною підтримкою психолога чи психотерапевта, якщо:

почуття депресії та інші сезонні зміни настрою тривають понад 2 тижні;

симптоми починають впливати на ваше повсякденне життя та стосунки;

у вас з'являються думки про самоушкодження або самогубство;

вам важко самостійно регулювати сильні емоції, такі як гнів, тривога та смуток;

симптоми з часом погіршуються.