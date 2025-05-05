Реформа МСЕК: як пройти оцінювання людям, які проживають за кордоном

Як пройти оцінювання функціонування українцям за кордоном

З 1 січня 2025 року в Україні замість медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) запрацювала нова система – оцінювання повсякденного функціонування особи.

Вона також розповсюджується на тих громадян, які мешкають за кордоном.

Як пройти оцінювання поза межами України – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Хто може пройти оцінювання за кордоном?

Право на оцінювання мають українці, які тимчасово або постійно перебувають за кордоном та мають ознаки стійких чи необоротних порушень здоров’я.

Оцінювання можна пройти у таких випадках:

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якщо є значні або стійкі порушення функціонування, що тривають не менше 12 місяців або можуть призвести до передчасної смерті;

якщо наближається строк повторного огляду, який раніше призначила МСЕК, або повторного оцінювання, встановленого новою експертною командою;

якщо потрібно вперше встановити статус інвалідності або змінити групу.

Оцінювання у країнах із заключеними угодами

Україна має чинні міжнародні договори у сфері соціального забезпечення з такими державами:

Болгарія;

Естонія;

Іспанія;

Латвія;

Литва;

Польща;

Португалія;

Словаччина;

Чехія.

Українці, які живуть у цих країнах та бажають отримувати виплати, можуть пройти оцінювання повсякденного функціонування дистанційно.

Етапи оцінювання за кордоном:

уповноважений орган країни перебування передає медичні формуляри та додану до них медичну документацію до Пенсійного фонду України;

Центр оцінювання функціонального стану особи забезпечує переклад поданих матеріалів українською мовою, якщо це потрібно для розгляду;

експертна команда проводить розгляд справи;

прийняте рішення передається до Пенсійного фонду.

Міжнародні договори не регламентують порядок розгляду поданих документів в Україні та не містять підстав для відмови у цьому або механізму повернення на доопрацювання. Це регулює українське законодавство.

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Оцінювання у країнах без міждержавних угод

Українці, які перебувають у країнах, з якими не укладено міждержавних договорів про соціальне забезпечення, також можуть пройти оцінювання. Для цього діє загальна процедура, передбачена українським законодавством.

Щоб ініціювати процес, потрібно:

підготувати медичну документацію: встановлений діагноз із застосуванням Міжнародної класифікації хвороб десятого перегляду (МКХ-10), опис функціональних порушень, результати обстежень та лабораторних і функціональних досліджень, виписки зі стаціонару, консультації лікарів тощо;

перекласти документи на українську мову;

передати документи – надіслати їх поштою на територію України або передати їх безпосередньо особистому лікарю (зокрема, через електронні засоби комунікації).

Після отримання документів лікар формує направлення на оцінювання. Потім експертна команда в Україні розглядає справу та визначає, якою формою його проведуть – заочно або з використанням телемедицини. Це залежить від повноти та змісту медичної документації.

До розгляду не приймають медичні документи, видані на території Росії та Білорусі. Це правило діє без винятків і стосується як первинної, так і супровідної документації.

У разі виникнення складнощів, варто звернутися до консульства або посольства України у країні перебування.

Чи продовжують діяти довідки МСЕК?

Довідки, видані МСЕК до запровадження нової системи, залишаються чинними протягом їхнього терміну.

Тому людям, які вже мають таку, не потрібно проходити оцінювання повторно без визначеної медичної або юридичної підстави.

Раніше ми розповідали, на які строки встановлюють інвалідність за новою системою та від чого вони залежать.