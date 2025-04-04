Як військовим встановлюють групу інвалідності після ліквідації МСЕК: пояснює МОЗ

Із 2025 року в Україні запровадили оцінювання повсякденного функціонування особи, що замінює попередню систему медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Процедура оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться для військовослужбовців, поліціянтів, прикордонників, рятувальників, співробітників СБУ та інших відомств.

У Міністерстві охорони здоров’я пояснили, що треба знати про оцінювання замість МСЕК, як встановлюють групу інвалідності та які документи для цього потрібні.

Як визначають ступінь втрати професійної працездатності

Ступінь втрати професійної працездатності встановлюється лише за наявності документів, що підтверджують причинно-наслідковий зв’язок між виконанням службових обов’язків і пораненням/травмою/контузією/хворобою тощо.

Це може бути рішення (постанова) військово-лікарської, медичної (військово-лікарської) або лікарсько-експертної комісії.

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Сума відсотків втрати працездатності залежить від кількості діагнозів або станів.

Якщо в документах зазначено декілька діагнозів або станів, відсотки втрати працездатності сумуються.

Якщо у діагнозів різні причини, відсотки визначаються окремо для кожної.

У випадках, коли не встановлено інвалідність, є такі обмеження: максимальна втрата працездатності для одного діагнозу чи стану – до 25%; для кількох діагнозів чи станів, що сумуються – до 40%.

Якщо загальна сума втрати працездатності становить 40% і більше, розглядається питання про встановлення групи інвалідності.

"Цей підхід забезпечує об’єктивне визначення ступеня втрати працездатності та встановлення справедливого рівня соціального захисту для військовослужбовців та представників силових відомств", – кажуть у МОЗ.

Як встановлюють групу інвалідності?

Група інвалідності визначається залежно від ступеня втрати професійної працездатності:

I група – 85-100% втрати працездатності;

– 85-100% втрати працездатності; II група – 66-84% втрати працездатності;

– 66-84% втрати працездатності; III група – 40-65% втрати працездатності.

Якщо у людини є кілька причин, що вплинули на втрату працездатності, то визначальним є той стан, який став ключовим для встановлення групи інвалідності.

Рішення щодо встановлення групи інвалідності ухвалює експертна команда на основі всебічного аналізу медичних документів і результатів оцінювання функціонального стану людини.

Детальніше про те, як мають оцінювати здоров’я людини після ліквідації МСЕК, читайте тут, а про недоліки системи – тут.

Як потрапити на оцінювання

Людину направляють на оцінювання у випадках, коли необхідно визначити або переглянути групу інвалідності, її причину, строк дії, а також ступінь втрати професійної працездатності.

Електронне направлення формує голова військово-лікарської комісії (ВЛК)/експертної комісії або лікар комунальної/державної/військово-медичної лікарні.

Оцінювання проводиться, якщо:

людина отримала травму, поранення, контузію чи інше ушкодження , що потребує оцінки впливу на її функціонування.

, що потребує оцінки впливу на її функціонування. настав строк повторного оцінювання , визначений попереднім рішенням медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або експертної команди;

, визначений попереднім рішенням медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) або експертної команди; людина має стійке чи необоротне захворювання , що триває понад 12 місяців або прогнозується як тривале чи прогресуюче;

, що триває понад 12 місяців або прогнозується як тривале чи прогресуюче; непрацездатність триває безперервно понад 120 днів , або понад 150 днів у разі переривчастої непрацездатності;

, або понад 150 днів у разі переривчастої непрацездатності; потрібно скласти чи оновити індивідуальну програму реабілітації.

Як проводиться оцінювання

Оцінювання проводять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які складаються з мінімум трьох лікарів-практиків відповідної спеціалізації.

Лікарі аналізують медичні документи, результати обстежень та функціональний стан людини, а тоді ухвалюють рішення щодо встановлення інвалідності, визначення ступеня втрати тощо.

Інвалідність встановлюється на підставі аналізу медичних документів та оцінювання функціонального стану людини. Причина інвалідності фіксується відповідно до наданих пацієнтом документів.

Співробітники СБУ та розвідувальних органів проходять оцінювання за окремою процедурою у Центрі оцінювання функціонального стану особи.

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Які причини інвалідності вказують у висновку

✅ Загальне захворювання – стани, що значно обмежують повсякденне функціонування людини.

✅ Інвалідність з дитинства – вроджені або набуті у дитячому віці захворювання, що спричинили стійке порушення здоров’я.

✅ Нещасний випадок на виробництві – трудове каліцтво або інше ушкодження здоров’я, отримане під час виконання професійних обов’язків.

✅ Професійне захворювання – захворювання, що виникло внаслідок впливу шкідливих факторів на робочому місці.

✅ Поранення, травми, контузії, каліцтва або захворювання, отримані внаслідок:

захисту Батьківщини, виконання обов’язків військової служби;

участі в АТО, ООС, повномасштабній війні;

виконання робіт, пов’язаних з розмінуванням боєприпасів;

участі у бойових діях та перебуванням на території інших держав;

виконання службових обов’язків, ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, ядерних аварій/випробувань/навчань тощо;

виконання обов’язків військової служби або службових обов’язків з охорони громадського порядку, боротьби із злочинністю та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

добровільного забезпечення проведення АТО або заходів проти військової агресії РФ проти України;

виконання службових обов’язків міліції або поліції;

проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, поліції, СБУ, інших військових формуваннях.

✅ Захворювання, пов’язані з впливом радіації, отримані внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або під час ліквідації наслідків аварії.

✅ Поранення чи інші ушкодження здоров’я, спричинені вибухонебезпечними предметами.

✅ Захворювання або ушкодження, пов’язані з позбавленням особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Якщо причину інвалідності підтверджує рішення військово-лікарської або медичної комісії, то при фіксації інвалідності експертна команда має зазначити формулювання цього рішення.

Для проведення оцінювання необхідно підготувати пакет документів, що підтверджують стан здоров’я та обґрунтовують потребу в оцінюванні.

Особливості оцінювання

Військовослужбовцям та іншим представникам силових відомств, які отримали важкі ушкодження, пов'язані із захистом Батьківщини, інвалідність встановлюється безстроково та на ступінь вище.

Це стосується тих, у кого внаслідок поранень, контузій, травм або захворювань виникла:

ампутація кінцівок або їхніх частин;

необоротна втрата іншого органу або його функцій;

повна стійка втрата функціональних можливостей організму, що спричинила інвалідність.

Якщо людина отримала інвалідність, але її стан з часом змінився, вона може ініціювати перегляд групи інвалідності.

Переоцінювання не проводиться автоматично, а лише за ініціативою самої людини або в судовому порядку.