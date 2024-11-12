Гриб-вбивця: чому бліда поганка настільки смертоносна та як її розпізнати

Бліда поганка або мухомор зелений – один з найотруйніших грибів у світі. Вона – винуватиця 90% смертей через отруєння грибами.

Кожного сезону збору грибів ми чуємо трагічні випадки смертельних отруєнь. Іноді гинуть цілі родини.

Остання резонансна новина – це випадок родини з Тернопільщини.

27 жовтня у місті Копичинці багатодітна родина отруїлася дикорослими грибами. Лікарі підтвердили отруєння блідою поганкою.

Ввечері у малечі погіршилося самопочуття, але мати намагалася лікувати їх самостійно. До лікарів сім’я звернулася лише 30 жовтня.

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Загалом від отруєння постраждали 8 неповнолітніх (7 дітей з однієї сім'ї та ще одна дитина, яка у них гостювала) та 59-річний чоловік, який і зібрав гриби. Вже двоє дітей та чоловік померли.

Що важливо знати про цей гриб-вбивцю, щоб уникнути біди?

Про це ми поговорили з ботаніком, автором книги "Планета грибів" Олексієм Коваленком.

Як відрізнити бліду поганку

Попри слово "бліда", гриб може мати різні відтінки: бути білим, жовтуватим, зеленуватим або блідо-коричневим.

У поганки є певні ознаки, з якими зазвичай знайомі досвідчені грибники.

Наприклад:

білувата, жовта, блідо-коричнева або зелена шапочка;

білі пластинки (під шапочкою);

вольва (чашечка) біля основи ніжки;

кільце (манжетка або як ще кажуть "спідниця") на ніжці;

зустрічається під дубами, але не лише. Її також можна знайти й під березами. Часто виростає після злив з липня по листопад.

Бліда поганка ximinez/Depositphotos Бліда поганка bukhta79/Depositphotos

Важливо розуміти, що розширення основи ніжки блідої поганки може бути заховане в субстраті. Тому краще не зрізати гриби, а саме виривати, щоб не упустити цю важливу ознаку.

"Оскільки отруєння настає у разі переплутування з їстівними грибами, треба надійно знати, як виглядають цільові гриби. Якщо ви не знаєте ознак блідої поганки та подібних грибів, універсальною порадою буде таких грибів не збирати", – каже науковець.

Найчастіше бліду поганку плутають з лісовими печерицями, сироїжками, грибами-парасольками.

На різних стадіях розвитку бліда поганка виглядає по-різному. Наприклад, молоді гриби мають округлену шапочку, а потім вона стає пласкою.

Що важливо знати про токсин поганки

Бліда поганка настільки небезпечна, бо має високу концентрацію алкалоїду аматоксину (α-аманітин).

Цей токсин стабільний під час приготування, стерилізації та заморожування, розчиняється у воді. Тобто "вивести" його з гриба неможливо. Токсин в організмі людини блокує вироблення білків, а клітини накопичують занадто багато активних форм кисню.

Після всмоктування шлунково-кишковим трактом токсин "мандрує" до печінки, тому найбільше страждає цей орган. Отрута зупиняє роботу печінки, а потім через деякий час вона вмирає.

Орієнтовна смертельна доза блідої поганки 0.1 мг/кг ваги. Тобто для людини вагою 70 кілограмів смертельною буде доза 7 мг.

А в одному свіжому грибі орієнтовно 50 грамів токсину.

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Симптоми отруєння блідою поганкою

Симптоми можна розділити на 3 етапи.

Перший: безсимптомний. Орієнтовно перші 6-48 годин після отруєння. В середньому триває 10-12 годин.

Другий: гастроентеральний. Триває орієнтовно 24-48 годин. Людина страждає на важку діарею, спрагу, блювання, тахікардію, болі в животі.

Третій етап: вісцеральний. Починають відмовляти внутрішні органи. Орієнтовно це 36-48 годин після вживання грибів. У людини відмовляє печінка, нирки тощо.

Чи можна врятуватися після отруєння? Можливо, хоча препарати не дуже ефективні.

Сполуку під назвою силібінін можна використовувати для лікування отруєння блідою поганкою. Вона діє, конкурентно зв'язуючись з тими ж рецепторами в печінці, до яких приєднується і токсин.

У травні 2023 року науковці оголосили, що виявили потенційний антидот до токсину блідої поганки. Дослідники встановили, що індоціаніновий зелений барвник, який використовують для медичної візуалізації, здатний блокувати токсичний вплив α-аманітину. Однак це дослідження ще не випробовувалося на людях.

Moostocker/Depositphotos

Бліда поганка в кошику чи на галявині. Як діяти?

Фобія поганок породжує чутки. Ми в жодному разі не проти зайвих пересторог, тим паче з такою небезпечною річчю як отруйні гриби.

Проте і вірити в деякі міфи неправильно.

Перший міф, який варто спростувати – це те, що не можна збирати гриби, які ростуть на одній галявині з блідою поганкою.

Коваленко розповідає, що отруєння настає лише після того, як токсини блідої поганки потраплять в організм людини. Вони не поширюються повітрям чи дотиком. Проте науковець радить помити руки після того, як чіпали поганку,щоб унеможливити потрапляння в організм навіть невеликої частини плодового тіла.

"Небезпека настає після потрапляння плодового тіла в страву. Крім того, зважаючи, що грибниця займає великі площі під землею, то відсутність плодових тіл на галявині аж ніяк не каже про те, що блідої поганки нема в екосистемі, у якій ви збираєте гриби. Таким чином у більшості екосистем збір грибів був би сліпою лотереєю з виживання, якби ці чутки мали під собою якийсь зміст. Але вони такого не мають", – каже науковець.

А от порада викидати весь кошик з грибами, якщо там помічена бліда поганка, має сенс, просто треба розуміти, який саме.

"Можна пропустити шматок плодового тіла, який відвалився. Отрута не контактна, тому якщо бліда поганка не розквасилась у кошику, то причин викидати загалом немає. Однак якщо людина допустила появу цього гриба в кошику, то це вже сигнал, що є ризик пропустити шматок поганки", – застерігає ботанік.

Ну і загалом, це також сигнал того, що, можливо, ви не так вже й добре вмієте збирати гриби й треба повчитися ще трішечки.

За словами експерта, смертельною дозою орієнтовно можна вважати пів шапочки поганки. Але це все дуже приблизно, адже все залежить від ваги людини, віку, супутніх хвороб тощо.

Іноді до трагічних наслідків призводить вживання навіть їстівних грибів,

Що загалом важливо пам'ятати?

Ось рекомендації від Держспоживслужби:

🍄не беріть невідомі вам гриби;

🍄остерігайтеся пластинчатих грибів;

🍄відмовтесь від старих, перезрілих або дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені морфологічні ознаки;

🍄небезпечні гриби ті, що ростуть поблизу швидкісних трас чи на радіаційно забруднених територіях, тому що гриби мають здатність накопичувати важкі метали;

🍄під час посухи грибів краще не збирати взагалі, оскільки в спекотну погоду гриб втрачає воду та накопичує токсини;

🍄уважно перевірте зібрані гриби перед тим, як починати готувати страву або робити заготівлі;

🍄не вживайте сирих грибів;

🍄відібрані гриби спочатку промийте та відваріть декілька разів у підсоленій воді (не менше трьох) протягом 30 хвилин, зливаючи кожного разу бульйон (не використовуйте його для приготування інших страв);

🍄готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому посуді, але не понад добу.

Окремо варто зазначити, що бліда поганка не має виражено неприємного запаху. Тому якщо шматок гриба вже потрапив до страви, то помітити його практично неможливо.

"Молоді бліді поганки можуть навіть мати дуже приємний запах", – каже ботанік.

Загалом найбезпечніше їсти промислові гриби типу печериць. І ніколи не купувати гриби на стихійних ринках, адже ви не можете бути впевнені ні в знаннях людини, яка ці гриби збирала, ні в тому, чи вона належно гриби зберігала та транспортувала.

Наталя Бушковська, спеціально для УП. Життя