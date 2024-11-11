Отруєння грибами на Тернопільщині: померла ще одна дитина з багатодітної родини

Ще одна дитина померла від отруєння грибами на Тернопільщині

У лікарні "Охматдит" померла тринадцятирічна дівчинка, яка постраждала від отруєння дикорослими грибами. Пацієнтка поступила до медзакладу 30 жовтня у важкому стані.

Це вже третя жертва серед багатодітної родини з Копичинців, яка померла від отруєння грибами наприкінці жовтня, повідомляє поліція Тернопільщини.

Після зʼясування обставин поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Слідчі встановили, що мати дітей звернулася за медичною допомогою лише через три дні після вживання грибів.

Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п’яти років.

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Нагадаємо, 27 жовтня чоловік, який був співмешканцем матері дітей, зібрав гриби, що, як виявилося пізніше, були отруйними. Згодом він приготував страви, які вжили всі члени родини, крім матері.

Того ж вечора у дітей з'явилися перші симптоми отруєння, проте звернення до лікарні відбулося лише 30 жовтня, коли стан дітей став критичним.

Від отруєння постраждали 8 неповнолітніх (7 дітей з однієї сім'ї та ще одна дитина, яка у них гостювала) та 59-річний чоловік, який і зібрав гриби.

Спочатку частину дітей перевели до львівської лікарні святого Миколая, проте згодом п’ятьох найважчих пацієнтів направили до київського "Охматдиту".

Серед них була 2-річна дівчинка, якій провели пересадку печінки, проте лікарям не вдалося її врятувати – дитина померла. Також у лікарні на Тернопільщині помер 59-річний чоловік, який зібрав гриби та приготував страви.