Як розпізнати рак і підвищити шанси на одужання? Онкологи пояснюють у новому проєкті

В Україні стартував проєкт "ОнкоПросвіта", який має на меті підвищити обізнаність людей про рак в умовах війни.

Проєкт започаткувала громадська організація "Центр дієвих рішень", а українські онкологи створили для нього понад 20 відео про рак.

До ініціативи також долучилися пацієнти в ремісії та психоонкологи, повідомив "Центр дієвих рішень" у пресрелізі.

У відео експерти розповідають, як і коли проходити профогляди, як побороти психологічні бар'єри профілактичних обстежень, як запобігти різним видам раку, розпізнати хворобу та підвищити шанси на одужання.

Крім того, в межах "ОнкоПросвіти" створені анімаційні ролики, що спростовують найпоширеніші міфи про онкологію.

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Проєкт актуальний, адже в Україні кожен п'ятий пацієнт дізнається про свій онкодіагноз на останній стадії, а кожен четвертий хворий не переживає року з моменту діагностики.

"Пухлини на ранніх стадіях з невеликими розмірами майже ніколи не здатні викликати якісь скарги у пацієнта. Для того, щоб скарги на біль, закрепи чи кровотечу з'явилися – ця пухлина має дорости до таких розмірів, щоб почати заважати проходженню якихось біологічних рідин в організмі.

Тільки тоді зазвичай виникають клінічні прояви, але тоді вже лікувати рак значно складніше", – пояснив експерт проєкту, онкохірург Харківського обласного центру онкології Антон Осокін.

ОнкоПросвіта

За словами медиків, раннє виявлення хвороби напряму впливає на прогноз ефективності лікування раку.

"Всі умовно здорові люди повинні безсимптомно проходити профілактичний огляд. Якщо ми виявляємо маленьку пухлину – ми можемо говорити про повне одужання від раку", – зазначив експерт проєкту, завідувач онкохірургічного відділення №2 Дніпропетровського обласного онкологічного диспансеру Дмитро Савенков.

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На думку ініціаторів проєкту, він може бути цікавим не тільки пацієнтам з онкодіагнозом та їх родинам, а й усім, хто переймається своїм здоровʼям.

Переглянути всі ролики можна на YouTube-каналі MEDplus.

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Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які профілактичні скринінги потрібно проходити українцям, а також розповідали про симптоми гінекологічних та "чоловічих" видів раку.