Скільки часу потрібно жіночому організму для відновлення після вагітності? Висновки вчених

Вчені створили детальну картину змін, які відбуваються в організмі жінки під час та після вагітності.

З’ясувалося, що понад 50% показників не приходять у норму протягом першого місяця після пологів. Це спростовує думку, що процес відновлення є швидким.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Science Advances, пише Nature.

Ізраїльські науковці проаналізували анонімні дані про 300 тисяч вагітностей, які охоплюють період з 2003 по 2020 рік. Для дослідження використали інформацію лише про жінок у віці 20-35 років, які не приймали ліків і не мали хронічних захворювань.

Вчені взяли до уваги результати 76 поширених аналізів, як-от рівні холестерину, імунних клітин та еритроцитів, наявність запалення, стан печінки та нирок, метаболізм. Жінки здавали їх у період з 4,5 місяця до зачаття і до 18,5 місяця після пологів. Так встановили середні значення аналізів для кожного тижня.

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Час на відновлення різних показників Bar, A. et al., Nature

Дослідники виявили, що протягом першого місяця після пологів 47% з 76 показників стабілізувалися приблизно на тому ж рівні, що й до зачаття.

Водночас 41% маркерів знадобилося для цього понад 10 тижнів. Зокрема, йдеться про кілька показників функції печінки та холестерину (близько пів року), а також про маркери здоров'я кісток і печінки (рік).

Решта – 12% – стабілізувалися за 4-10 тижнів.

Деякі показники, як-от маркер запалення та кілька складників здоров'я крові, стабілізувалися, але не повернулися до рівня, що був до зачаття. І це – через 80 тижнів після пологів.

Також вчені виявили чіткі зміни в організмі, які почалися ще до вагітності. Деякі з них були корисними, зокрема зниження рівня маркера запалення та підвищення рівня фолієвої кислоти. Дослідники пов’язують це з тенденцією приймати різноманітні добавки і вітаміни та вести більш здоровий спосіб життя під час спроб зачаття.

Також вчені проаналізували дані жінок, в яких розвинулися ускладнення під час вагітності, зокрема гестаційний діабет і прееклампсія (стан, який призводить до високого кров'яного тиску). Їхні аналізи відрізнялися від здорових вагітних у період до зачаття. Тобто у перспективі ці ускладнення можна буде попереджати.

Нагадаємо, вчені знайшли неочікувану причину збільшення тривалості вагітності. Це – забруднення повітря та екстремальні температури.