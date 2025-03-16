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Ожиріння та вагітність: які ризики існують і як запобігти ускладненням

Ірина Батюк — 16 березня, 13:47
Ожиріння та вагітність: які ризики існують і як запобігти ускладненням
Головне – не орієнтуватися лише на вагу, а дбати про загальне здоров’я
Фото: tonodiaz/Depositphotos

Ожиріння – це не просто цифра на вагах, а медичний стан, який може суттєво впливати на фертильність і загальне самопочуття жінки. А під час вагітності надмірна вага може стати причиною серйозних ускладнень.

Проте існують ефективні кроки, які допоможуть зробити вагітність більш здоровою. Про них акушер-гінеколог, доктор медичних наук Дейдре Макінтош розповів Cleveland Clinic.

Які ризики для вагітності несе ожиріння

Ожиріння (ІМТ понад 30) під час вагітності підвищує ймовірність ускладнень, зокрема:

Також можливі підвищена втома та болі в суглобах. Ожиріння створює додаткове навантаження на серце, легені, печінку та нирки, що може ускладнити перебіг вагітності.

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Як підтримувати здоров'я під час вагітності

Навіть якщо ви маєте ожиріння, вагітність – не час для схуднення. Американська академія акушерства та гінекології зазначає, що під час виношування дитини жінкам з ожирінням оптимально набрати від 5 до 9 кілограмів.

Однак головне – дотримуватися здорових звичок, які сприяють безпечному перебігу вагітності.

Контролюйте споживання рідких калорій

Фахівці рекомендують вагітним:

  • уникати газованих напоїв, пакетованих соків і кавових напоїв з підсолоджувачами;
  • пити більше води, додавайте лимон або свіжі фрукти для смаку;
  • обмежити споживання кофеїну до 200 мг на день (1-2 чашки кави).
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Додайте до раціону більше білка

Він допомагає зберігати енергію та підтримує розвиток плода. Джерела корисного білка:

  • квасоля та сочевиця;
  • нежирне м'ясо та птиця;
  • соя;
  • безпечна для вагітних риба;
  • горіхи та насіння;
  • повністю зварені яйця.

Зменшіть споживання оброблених продуктів

Здорова дієта під час вагітності повинна включати натуральні продукти:

  • цільнозернові;
  • білкові;
  • молочні;
  • фрукти та овочі.
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Дотримуйтеся фізичної активності

Якщо ви не займалися спортом раніше, вагітність – не час для інтенсивних тренувань. Однак легка фізична активність може суттєво покращити самопочуття. Зокрема, варто:

  • гуляти після їжі;
  • займатися пренатальною йогою;
  • виконувати легкі вправи для підтримки тонусу м’язів

Щоб підібрати оптимальний план фізичної активності варто проконсультуватися з лікарем.

Раніше ми розповідали, що у 2020 році кожні дві хвилини у світі помирала жінка від ускладнень, пов'язаних із вагітністю чи пологами – загалом це спровокувало 287 тисяч смертей.

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