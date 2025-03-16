Ожиріння та вагітність: які ризики існують і як запобігти ускладненням
Ожиріння – це не просто цифра на вагах, а медичний стан, який може суттєво впливати на фертильність і загальне самопочуття жінки. А під час вагітності надмірна вага може стати причиною серйозних ускладнень.
Проте існують ефективні кроки, які допоможуть зробити вагітність більш здоровою. Про них акушер-гінеколог, доктор медичних наук Дейдре Макінтош розповів Cleveland Clinic.
Які ризики для вагітності несе ожиріння
Ожиріння (ІМТ понад 30) під час вагітності підвищує ймовірність ускладнень, зокрема:
- гестаційного діабету;
- високого кров'яного тиску (гестаційної гіпертензії);
- прееклампсії;
- апное сну;
- кесаревого розтину;
- передчасних пологів;
- викидня.
Також можливі підвищена втома та болі в суглобах. Ожиріння створює додаткове навантаження на серце, легені, печінку та нирки, що може ускладнити перебіг вагітності.
Як підтримувати здоров'я під час вагітності
Навіть якщо ви маєте ожиріння, вагітність – не час для схуднення. Американська академія акушерства та гінекології зазначає, що під час виношування дитини жінкам з ожирінням оптимально набрати від 5 до 9 кілограмів.
Однак головне – дотримуватися здорових звичок, які сприяють безпечному перебігу вагітності.
Контролюйте споживання рідких калорій
Фахівці рекомендують вагітним:
- уникати газованих напоїв, пакетованих соків і кавових напоїв з підсолоджувачами;
- пити більше води, додавайте лимон або свіжі фрукти для смаку;
- обмежити споживання кофеїну до 200 мг на день (1-2 чашки кави).
Додайте до раціону більше білка
Він допомагає зберігати енергію та підтримує розвиток плода. Джерела корисного білка:
- квасоля та сочевиця;
- нежирне м'ясо та птиця;
- соя;
- безпечна для вагітних риба;
- горіхи та насіння;
- повністю зварені яйця.
Зменшіть споживання оброблених продуктів
Здорова дієта під час вагітності повинна включати натуральні продукти:
- цільнозернові;
- білкові;
- молочні;
- фрукти та овочі.
Дотримуйтеся фізичної активності
Якщо ви не займалися спортом раніше, вагітність – не час для інтенсивних тренувань. Однак легка фізична активність може суттєво покращити самопочуття. Зокрема, варто:
- гуляти після їжі;
- займатися пренатальною йогою;
- виконувати легкі вправи для підтримки тонусу м’язів
Щоб підібрати оптимальний план фізичної активності варто проконсультуватися з лікарем.
Раніше ми розповідали, що у 2020 році кожні дві хвилини у світі помирала жінка від ускладнень, пов'язаних із вагітністю чи пологами – загалом це спровокувало 287 тисяч смертей.