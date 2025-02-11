Вчені знайшли неочікувану причину збільшення тривалості вагітності

Зміна клімату може призвести до затримки народжуваності

Вплив забрудненого повітря та екстремальних температур може призводити до збільшення терміну вагітності.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих у Curtin University Research, пише Science Daily.

Науковці з Університету Кертіна в Австралії аналізували дані майже 400 тисяч погологів у Західній Австралії.

Вони виявили, що кліматичні умови впливають на вагітних жінок, особливо тих, хто народжував після 41 тижня.

"Ми знаємо, що передчасне народження несе великі ризики для здоров’я дитини, але мало хто замислювався над небезпеками переношеної вагітності", – зазначає доктор Сильвестр Додзі Ньядану зі Школи народного здоров'я Університету Кертіна.

РЕКЛАМА:

Дослідження засвідчило, що ризик збільшення тривалості вагітності найвищий був у:

матерів, старших за 35 років;

жінок, які народжують вперше;

мешканок міст;

породіль, які мали ускладнення під час вагітності.

Подовжена вагітність може мати серйозні наслідки як для матері, так і для дитини, зокрема:

збільшений ризик медичних втручань, як-от стимуляція пологів або кесарів розтин;

підвищений ризик мертвонароджень;

проблеми під час пологів;

підвищена дитяча смертність;

ранні емоційні та поведінкові розлади у дітей;

психологічний стрес для батьків.

Дослідники припускають, що екологічні чинники можуть впливати на гормональну та запальну активність організму матері, що, в свою чергу, може як скорочувати, так і подовжувати термін вагітності.

"Оскільки зміни клімату спричиняють частіші екстремальні погодні явища та погіршення якості повітря, важливо, щоб ми усвідомлювали потенційний вплив на здоров’я матері та дитини", – сказав доктор Ньядану.