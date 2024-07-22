Смертність від СНІДу скоротилася вдвічі з 2010 року, але є і погані новини. Звіт ООН

У всьому світі живе 39,9 мільйона людей з ВІЛ, але 9,3 мільйона (майже чверть) досі не отримують життєво необхідного лікування.

Про це йдеться у новому звіті ООН про ВІЛ/СНІД, опублікованого UNAIDS.

ООН заявила, що рішення, які політичні лідери ухвалять цього року, матимуть вирішальне значення для мети покласти край епідемії СНІДу до 2030 року.

"Хоча кінець епідемії СНІДу знаходиться в межах нашої досяжності, в цьому десятилітті, наразі світ відхилився від плану. Щохвилини одна людина помирає від причин, пов'язаних зі СНІДом", – кажуть в ООН.

Водночас в організації відзначають позитивні зміни: з 2010 року світ досягнув прогресу в забезпеченні ВІЛ-інфікованих людей ліками, а також у зниженні смертності від СНІДу.

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Звіт ООН щодо ВІЛ/СНІДу. Найважливіше

ООН заявила, що світ "переживає критичний момент", який визначить, чи виконають світові лідери свої зобов'язання подолати епідемію СНІДу як загрозу громадському здоров'ю до 2030 року.

"Лідери пообіцяли скоротити щорічну кількість нових випадків інфікування до 370 тисяч до 2025 року, але кількість нових випадків ВІЛ-інфекції все ще більш ніж втричі перевищує цей показник і становить 1,3 мільйона у 2023 році. І зараз скорочення ресурсів і посилення боротьби за права людини ставлять під загрозу досягнутий прогрес (...)

Світові лідери пообіцяли покласти край пандемії СНІДу як загрозі громадському здоров'ю до 2030 року, і вони можуть виконати свою обіцянку, але тільки якщо забезпечать необхідні ресурси для протидії ВІЛ і захистять права людини", – сказала виконавча директорка UNAIDS Вінні Бяньїма.

У звіті зазначається, що якщо держави "вживатимуть рішучих заходів" для забезпечення фінансування та захисту прав кожної особи, то до 2050 року кількість людей, які живуть з ВІЛ і потребують лікування протягом усього життя, зменшиться до 29 мільйонів .

Але якщо вони оберуть неправильний шлях, то кількість людей, які потребуватимуть підтримки протягом усього життя, зросте до 46 мільйонів (порівняно з 39,9 мільйона у 2023 році).

Звіт демонструє прогрес у забезпеченні людей, які живуть з ВІЛ, ліками: зараз лікування отримують 30,7 мільйона людей, тобто більшість ВІЛ-інфікованих. Ще у 2010 році рівень охоплення лікуванням становив лише 47%.

З 2010 року смертність від СНІДу скоротилася вдвічі – з 1,3 мільйона до 630 тисяч у 2023 році. Однак світ не встигає досягти поставленої на 2025 рік мети – скоротити кількість смертей від СНІДу до показників, менших за 250 тисяч.

Кількість нових ВІЛ-інфекцій знизилася на 39% з 2010 року, зокрема на 59% у Східній і Південній Африці. Однак у трьох регіонах кількість нових випадків ВІЛ-інфекції зростає: це Близький Схід і Північна Африка, Східна Європа та Центральна Азія і Латинська Америка.

В ООН вважають, що гендерна нерівність "посилює ризики", з якими стикаються дівчата та жінки, і "сприяє поширенню пандемії".

"Рівень захворюваності на ВІЛ серед дівчат-підлітків та молодих жінок все ще надзвичайно високий у деяких частинах Східної та Південної Африки, а також Західної та Центральної Африки", – йдеться у звіті.

ООН також нарікає, що всьому світі скорочується фінансування необхідних заходів для протидії ВІЛ/СНІДу.

У 2023 році загальний обсяг ресурсів, виділених на боротьбу з ВІЛ (19,8 млрд доларів США), зменшився на 5% порівняно з 2022 роком і на 9,5 млрд доларів США не дотягував до суми, необхідної до 2025 року (29,3 млрд доларів США).

"Необхідно збільшити мобілізацію ресурсів, особливо в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, де кількість людей, які живуть з ВІЛ, за прогнозами, майже подвоїться до 2050 року, а також у Східній Європі та Центральній Азії, Латинській Америці, на Близькому Сході та в Північній Африці – регіонах, де фінансування на боротьбу з ВІЛ значно скоротилося", – додають UNAIDS.

Нагадаємо, 24 червня 2024 року уряд затвердив розроблений Міністерством охорони здоров’я України операційний план на 2024-2026 роки для втілення держстратегії з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам В та С на період до 2030 року.





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За даними МОЗ, обсяг послуг з тестування на ВІЛ у 2023 році збільшився на 39,6% — до 2 250 940 осіб (проти 1 612 841 у 2022 році).

Частка позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекцію по країні 2023 року склала 0,63% (проти 1% у 2021 та 2022 роках).

Впродовж 2023 року було виявлено та офіційно зареєстровано 11 658 випадків ВІЛ-інфекції (28,4 на 100 тисяч населення), тоді як у 2022 — 12 212 випадків (28,9 на 100 тисяч населення).

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