Як пестициди з їжі можуть впливати на перебіг вагітності? Вчені зробили відкриття

Наявність кількох видів пестицидів в організмі вагітних жінок може бути пов’язана з підвищеним ризиком ускладнень, як-от гестаційною гіпертензією та затримкою внутрішньоутробного розвитку плода.

Це викликає занепокоєння щодо безпеки широкого використання пестицидів та гербіцидів у харчовій промисловості та у сільському господарстві.

Такі висновки зробили вчені з Аргентини за результатами дослідження, опублікованого у науковому журналі Chemosphere, пише The Guardian.

Науковці проводили дослідження в сільськогосподарському регіоні Аргентини і визначали, чи є в організмах вагітних пестициди. Для цього вчені проаналізували зразки сечі майже 90 жінок і виявили близько 40 різних видів пестицидів, а також відстежили, як це вплинуло на перебіг їхніх вагітностей.

У 81% вагітних жінок виявили принаймні один вид пестициду в сечі, а у 64% – виявили кілька. З них у 34% жінок вагітність протікала з ускладненнями.

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Кількість жінок, які мешкають у містах, і в яких в організмі виявили хоча б один пестицид, була лише трохи меншою, ніж у сільській місцевості. За словами вчених, це свідчить про те, що їжа також є джерелом потрапляння пестицидів в організм.

Утім, у сільській місцевості значно більше жінок (близько 70%) мали в організмі декілька видів пестицидів порівняно з мешканками міста (55%). Це свідчить про вищий рівень ризику для здоров'я жінок, які проживають у селах.

В учасниць із сільських регіонів більш ніж удвічі частіше виникали ускладнення з вагітністю, ніж у мешканок міст. Частково це можна пояснити тим, що вони частіше стикалися з сумішами пестицидів.

Серед ускладнень вагітності найчастіше зустрічалася гестаційна гіпертензія. Найпоширенішим наслідком для плода була затримка внутрішньоутробного розвитку.

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У регіоні Санта-Фе в Аргентині вирощують багато овочів і фруктів, як-от салат, капусту, цикорій, помідори, петрушку, шпинат, моркву, болгарський перець, картоплю і полуницю, а це призводить до використання більшої кількості пестицидів, пишуть автори.

"Зростання поширеності ускладнень під час вагітності серед сільських учасниць підкреслює необхідність всебічного перегляду протоколів використання пестицидів, допустимих норм впливу та оцінки ризиків для здоров'я в програмах розвитку сільського господарства та садівництва", – йдеться у дослідженні.

Окрім того, вчені виявили потенційну небезпеку певних типів пестицидів для вагітних жінок. Зокрема автори зазначають, що рівень триазольних фунгіцидів був вищим у жінок, які мали ускладнення під час вагітності. Триазольні фунгіциди — поширений клас пестицидів, які використовують для обробки кукурудзи, сої та пшениці.

Вчені б’ють на сполох, адже, згідно з попередніми даними, фунгіциди можуть чинити шкідливий вплив на репродуктивну систему чоловіків або жінок, а також на майбутніх дітей.

Тому науковці наголошують на необхідності провести й подальші масштабні дослідження, щоб краще зрозуміти потенційний вплив пестицидів на репродуктивне здоров'я.

"Ми ще не до кінця розуміємо, як різні суміші пестицидів впливають на організм – чи то в утробі матері, чи в дитини, чи в дорослого. Деякі можуть бути нешкідливими, тоді як інші пестициди можуть спричиняти значну шкоду, яку ми ще не виявили", – зауважив Натан Донлі, дослідник пестицидів з Центру біологічного різноманіття (США).