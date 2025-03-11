Рефлекс у спадок від предків: як та чому на шкірі виникають "мурашки"

Як та чому на шкірі з'являються "мурашки"

Якщо ви сильно злякаєтеся, збудитеся або замерзнете, ваша шкіра відреагує невеликими пухирцями.

"Мурашки", "сироти", "гусяча шкіра" – як тільки не називають це явище. Але воно має наукову назву – "пілоерекція".

Звідки у людей взялися "мурашки" та як вони виникають – розповіли в IFLScience.

"Мурашки" – це рудимент

"Мурашки" – це рудиментарний рефлекс для відлякування хижаків. Предки людей були досить волохатими, тому могли використовувати його на повну.

Цей рефлекс досі притаманний деяким нашим найближчим родичам, як-от шимпанзе. Їхнє волосся стає дибки через тривогу або хвилювання.

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Кубик льоду, наприклад, при доторку здатний викликати у вас пілоерекцію. Він запускає симпатичну нервову систему організму, що координує і регулює несвідомі тілесні функції.

Саме вона "наказує" крихітним гладеньким м'язам під шкірою, які називаються пілорецепторами, скорочуватися та змушує волосся ставати дибки.

У 2020 році вчені вивчили цей процес детальніше. Вони виявили, що симпатичні нервові волокна ніби обмотані навколо стовбурових клітин волосяних фолікулів. Під час тривалого холоду нервова активність збільшується і стовбурові клітини запускають процес регенерації фолікула та росту нового волосся.

"Це дворівнева реакція: "мурашки" – швидкий спосіб забезпечити певне полегшення в короткостроковій перспективі. Але коли холод затягується, він стає хорошим сигналом для стовбурових клітин про те, що, можливо, настав час регенерувати новий волосяний покрив", – пояснює співавторка дослідження Юлія Шварц.

За її словами, сигнал надходить від самого волосяного фолікула. Він виділяє білок, який регулює формування гладенької мускулатури, що потім притягує симпатичний нерв. Далі нерв і м'яз починають разом контролювати стовбурові клітини волосяного фолікула, щоб регенерувати новий волосяний фолікул.

"Мурашки" відчувають по-різному

Деякі люди більш схильні до виникнення "мурашок". Зокрема, коли щось уявляють або слухають музику. Вчені з'ясували, що це може бути пов'язано з особливостями мозку.

У 2016 році науковці провели експеримент. Вони порівняли активність мозку у людей, в яких постійно виникають "мурашки" під час прослуховування музики, та в яких їх не буває.

Виявилося, що учасники, у яких з’являються "сироти" мають більше волокон, які з'єднують слухову кору з ділянками мозку, пов'язаними з обробкою емоцій. Це дозволяє двом областям краще взаємодіяти, через що такі люди переживають інтенсивні емоції інакше.

Нагадаємо, дослідження показало, що вуха людини все ще ворушаться, коли вона прислухається до звуку. Це – спадок від предків.