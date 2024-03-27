Виграє бюджет чи програють пацієнти? Як вплине повернення оподаткування на Медзакупівлі

У Мінфіні пояснили, як вплине повернення оподаткування на Медзакупівлі

​​З 1 січня 2024 року препарати і медвироби для пацієнтів з важкими захворюваннями будуть обкладатись податком на додану вартість (ПДВ).

У групі “Пацієнти України” опублікували допис, в якому закликали Міністерство фінансів та Кабмін звільнити від ПДВ ліки, які закуповують державним коштом.

Але у Мінфіні пояснили таке рішення необхідністю наповнювати державний бюджет.

“УП. Життя” поспілкувалася з гендиректором Медичних закупівель України Едемом Адамановим та отримала відповідь на запит до Міністерства фінансів, щоб розібратись, навіщо обкладати податком ліки, гроші на які беруть з бюджету.

У чому полягає проблема оподаткування

Держзакупівлі звільнили від оподаткування у 2015 році. Це дозволило контрактувати з виробниками напряму та суттєво зменшити вартість купівлі медикаментів. Пацієнти змогли отримати більше інноваційних ліків з-за кордону, яких Україна не виробляє.

Однак у 2024 році оподаткування повернули. На думку гендиректора Медичних закупівель України Едема Адаманова, це “нововведення” значно ускладнить закупівлі.

Крім більшої витрати коштів є ще одна проблема: ліки замовляють не лише в українських виробників, але й за кордоном. Однак для іноземних компаній це створить додаткові складності, які унеможливлять їхню участь у закупівлях на Prozorro.

“Натомість доведеться купувати препарати у дистриб'юторів, які завжди ставлять націнку. Це потягне за собою суттєве зменшення обсягу ліків, який можна купити в рамках виділеної з держбюджету суми”, – зазначає гендиректор Медичних закупівель України Едем Адаманов.

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Він додав, що повернення ПДВ на медзакупівлі означатиме зменшення кількості препаратів майже на 10%, адже в Україну ще не доставили частину замовлень за 2023 рік.

“Це чи не найбільше зачепить тих, хто потребує ліків. Бо йдеться про медикаменти, що держава закуповує для пацієнтів, які перебувають у стаціонарах із важкими хворобами. Головними напрямками є дитяча та доросла онкології, гемофілія, орфанні та серцево-судинні захворювання тощо”, – продовжує Адаманов.

Гендиректор Медичних закупівель України зауважує, що через введення ПДВ час очікування збільшиться мінімум на два тижні, адже тепер додасться час на проплату з казначейського рахунку і обробку платежу. Пацієнт страждатиме через відсутність гнучкості та швидкості.

Що кажуть у Мінфіні

У Міністерстві фінансів України пояснили, що особливі умови оподаткування для медичних закупівель із держбюджету діяли до 31 грудня 2023 року. Ця норма була зазначена у Податковому кодексі.

Але через надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС податкове законодавство “оновили” відповідно до Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року “Про спільну систему податку на додану вартість”.

“Імплементація українського податкового законодавства є обов’язковою умовою вступу України до ЄС.

Отже, вирішення питання підтримки функціонування системи закупівлі в сфері охорони здоров’я має здійснюватися не шляхом надання податкових пільг, а відповідно до державних програм, які передбачають конкретні джерела фінансування”, – пояснили у Мінфіні.

Едем Адаманов називає ситуацію патовою, адже держбюджет наповнюється, зокрема, з ПДВ, а потім за його кошти і відбувається закупівля.

“Фактично збагачення бюджету не відбудеться: на практиці це ніби перекласти монетку з однієї кишені куртки в іншу. Та, на жаль, від такої маніпуляції страждатимуть пацієнти”, – зауважує він.

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Чи зачепить оподаткування ліки, які фармкомпанії надають пацієнтам безоплатно

У багатьох країнах світу діє програма “Ліки зі співчуття”, в рамках якої пацієнт, який бере участь клінічних випробуваннях препарату після їхнього завершення продовжує отримувати ліки. Здебільшого така терапія дуже дороговартісна. Але фармкорпорації допомагають пацієнтам із рідкісними хворобами – вони надають препарати безкоштовно або з дуже великою знижкою.

“Однак тепер ці компанії також мають сплачувати 7% ПДВ. Це те саме, що обкладати податками благодійність”, – каже Едем Адаманов.

У Мінфіні зазначили, що вони пропонували внести до Податкового кодексу можливість звільнення від оподаткування препаратів за цією програмою, але Податкова пропозицію не підтримала.

Також у Мініфіні побоюються, що звільнення від оподаткування для незареєстрованих лікарських засобів створить нерівні умови для подібних операцій.

“Тобто в одному випадку оподаткування лікарських засобів та медичних виробів здійснюватиметься за ставкою 7%, а в іншому – буде звільнення від оподаткування. Така нерівність також створює умови, за якими стає непривабливою реєстрація лікарських засобів та медичних виробів”, – заявили в Міністерстві.