Новонароджені з вадами серця мають вищий ризик виникнення раку – дослідження

У дітей з вродженими вадами серця ризик виникнення раку зростав на 66%

Немовлята з вродженими вадами серця мають вищу ймовірність виникнення раку порівняно зі здоровими дітьми. Окрім цього, ризик захворіти підвищується й у їхніх матерів.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому у провідному журналі Американської кардіологічної асоціації Circulation, повідомляє MedicalXpress.

Вчені проаналізували інформацію про здоров’я понад 3,5 мільйона немовлят у Кореї, народжених з 2005 по 2019 роки. Зокрема, вони шукали дані про тих, у кого виникло онкологічне захворювання.

Дослідники виявили, що у новонароджених із вродженими вадами серця захворюваність на рак була на 66% вищою порівняно з тими, хто народився здоровими.

Крім того, в зоні ризику опинились і матері, які народжували дітей із серцевими аномаліями. Ризик захворіти на рак у їхньому випадку зростав на 17%.

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Найпоширенішими видами раку, які розвивалися серед усіх дітей – як з вадами серця, так і без них, – були лейкемія (21%) і неходжкінська лімфома (11%).

Наразі дослідники не можуть чітко пояснити, чому виникає такий зв’язок. Серед гіпотез – це генетична схильність матері або мутація, яка може посприяти виникненню раку та появі вроджених вад серця у новонароджених.

"Це відкриття потребує подальшого вивчення, щоб зрозуміти, чи існують фактори навколишнього середовища, що впливають на гени, які пов’язують вроджені вади серця з ризиком раку у матері", – зауважила експертка-волонтерка Американської кардіологічної асоціації Кейла Н. Лопес.

Дослідження також підкреслює важливість подальшого спостереження за дітьми із вродженими вадами серця у педіатричного кардіолога та лікарів первинної ланки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оцінити свій ризик серцево-судинних захворювань.