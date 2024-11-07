Сонливість у літньому віці може вказувати на ризик поширеного захворювання – вчені

Сонливість та знижена енергія протягом дня у літньому віці цей не завжди вказують збільшення потреби у відпочинку. Вчені виявили, що дисфункція сну вдень пов’язана зі схильністю до розвитку деменції.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Neurology, інформує CNN.

Науковці вже знали, що існує зв’язок між розладами сну та розвитком деменції. Однак в останній роботі вчені вирішили з’ясувати, який прояв порушення сну може вказувати на ризик захворювання.

У дослідженні взяли участь 445 дорослих, середній вік яких був 76 років. Щорічно від 2011 по 2018 рік вчені оцінювали координацію учасників, які ходили біговими доріжками.

Крім того, науковці регулярно збирали дані про якість і кількість сну. Ці показники оцінювали в межах семи компонентів Піттсбурзького індексу:

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суб’єктивної якості сну;

часу, необхідного для засинання;

тривалості сну;

ефективності сну – співвідношення кількості сну до часу, проведеного в ліжку;

порушення сну;

використання ліків для засинання;

денної сонливості або зниження енергії.

За учасниками дослідження в середньому спостерігали протягом трьох років.

Результати засвідчили, що з усіх показників сну, лише сонливість та низька енергія вдень були пов’язані з ризиком деменції. Серед осіб, які скаржилися на надмірну денну сонливість або низьку енергію, у 35,5% розвинувся стан моторного когнітивного ризику.

Натомість учасники, які не мали денного розладу сну, пізніше мали деменцію лише в 6,7% випадків.

Довідково: Моторний когнітивний ризик – синдром, який вважають переддеменційним станом. Він характеризується повільною швидкістю ходьби та проблемами з пам’яттю серед людей похилого віку, які ще не мають діагностованої деменції.

Вчені вважають, що в людей із моторним когнітивним ризиком вдвічі частіше виникає деменція. Вперше цей стан описали в 2013 році.

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За словами науковців, дані демонструють, що денна дисфункція сну пов’язана із більшою в 3,3 раза схильністю до моторного когнітивного ризику.

Чи можна однозначно стверджувати, що денна сонливість та зниження енергії свідчать про ризики деменції?

Вчені кажуть, що результати досліджень мають певні обмеження, зокрема через те, що вимірювання якості сну учасники здійснювали самостійно.

Також автори дослідження визнали, що період спостереження був коротким.

Крім того, моторний когнітивний ризик виявили нещодавно, тому науковцям досі не вдалося встановити, що його викликає.

Як можна пояснити зв’язок із дисфункцією сну та схильністю до деменції?

За словами докторки Віктуар Леруа, сон відіграє певну роль в "очищенні" від нейротоксинів, які накопичуються у мозку. Попередні дослідження показали, що люди, які недосипають, мають більшу кількість білків, пов’язаних з хворобою Альцгеймера.

Крім того, розлади сну можуть активувати запальну реакцію мозку, яка виникає при хворобі Альцгеймера та інших типах деменцій.

Раніше вчені з’ясували, що травматичні падіння збільшують ризик розвитку деменції в літніх людей.