Чим корисна калина? Застосування, рецепти та протипоказання

Калина для імунітету та краси: що лікує і кому не можна вживати

Калина – не просто красивий декоративний кущ. Її плоди, кору, квіти та навіть листя здавна використовують для оздоровлення та профілактики захворювань.

Сучасні дослідження підтверджують цілющий потенціал калини – він криється в унікальному складі її біологічно активних сполук, йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Oxid Med Cell Longev.

Лікувальні властивості калини

Калина містить потужні антиоксиданти – каротиноїди, поліфеноли та флавоноїди, які захищають клітини організму від старіння, токсичних впливів та оксидативного стресу. Саме ці речовини роблять калину цінною у профілактиці та лікуванні хронічних захворювань, як-от діабет, серцево-судинні хвороби, хвороба Альцгеймера та навіть рак.

Дослідження показало, що плоди та екстракти калини мають протизапальні властивості. Це допомагає зменшити біль і набряки при ревматоїдному артриті, алергіях і травмах. Крім того, кора калини має седативний ефект, який допомагає заспокоїти нервову систему і покращити сон.

Калина також є природним антисептиком. Її екстракти ефективно знищують шкідливі бактерії та грибки, тому рослину можна застосовувати у лікуванні інфекцій дихальних шляхів, шкіри та шлунково-кишкового тракту.

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Чи можна їсти калину і як правильно це робити

Плоди калини їстівні, але сирими їх краще вживати в обмеженій кількості через природну гіркоту. Після термічної обробки гіркота зникає, і ягоди стають м’якими та приємними на смак. Калинові соки, варення та компоти не лише смачні, а й зберігають більшість корисних властивостей.

Плоди калини можна використовувати для приготування напоїв, випічки або додавати до салатів. Наприклад, чай із калини з медом є чудовим засобом для зміцнення імунітету та зняття стресу. Калинове варення стане чудовим доповненням до сніданку, а натуральний сік з плодів допоможе нормалізувати травлення.

Калина в народній медицині

Калину здавна називають "ягодою здоров’я". У народній медицині її використовували для лікування кашлю, шлункових спазмів, кровотеч і навіть для зняття менструального болю.

Відомо, що кору калини використовували як природний засіб для зміцнення нервової системи, зняття стресу та боротьби з безсонням.

Застосування калини у лікувальних цілях підтверджене науковими дослідженнями. Наприклад, доведено, що екстракти Viburnum opulus ефективно зменшують ризик утворення тромбів, сприяють зниженню рівня цукру в крові та покращують стан судин. Водночас кора та плоди мають м’який сечогінний ефект, допомагають виводити токсини з організму.

Кому не варто вживати калину

Попри численні корисні властивості, калину слід вживати з обережністю людям із низьким артеріальним тиском, адже вона має гіпотензивний ефект.

Також обережними з цією рослиною мають бути ті, хто страждає від підвищеної кислотності шлунка чи хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту.

Перед вживанням калини у великих кількостях або використанням її екстрактів у лікуванні рекомендується проконсультуватися з лікарем.

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