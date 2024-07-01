Трансплантація в Україні: які медзаклади здійснюють безкоштовну пересадку органів

Послуги, пов’язані з трансплантацією, для пацієнтів є безоплатними.

У 2024 році за пакетом "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів" Національна служба здоров'я України уклала договори з 36 медзакладами по всій країні.

Пересадка органів цьогоріч включена до Програми медичних гарантій, тому її вартість у цих медзакладах гарантовано покриває держава, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

"Трансплантація – один з пріоритетних напрямків розвитку української системи охорони здоровʼя. Держава вже декілька років повністю покриває вартість операцій з трансплантації, щоб вони були доступні кожному пацієнту, який її потребує.

Останні роки безоплатність трансплантації покривалася коштом пілотного проєкту МОЗ. Завдяки цьому проєкту у 2021 році було здійснено 316 органних трансплантацій, у 2022 – 384, а у 2023 – 585", – розповідають у МОЗ.

У 2024 послугою пересадки органів скористався вже 261 українець.

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Цьогоріч у співпраці з НСЗУ цю послугу надають:

НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;

КНП "Львівське територіальне медичне об’єднання. "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги";

ДУ "Інститут серця МОЗ України";

ДУ "Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова АМНУ";

КНП "Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради";

ТОВ "Капітал";

КНП "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради;

КНП "Вінницька обласна клінічна лікарні ім. М. І. Пирогова" Вінницької обласної ради;

Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС;

ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ";

КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради";

КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради;

КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" виконавчого органу Київської міської ради;

КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради;

КНП Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр";

КНП Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня";

КНП "Тернопільська обласна клінічна лікарня" Тернопільської обласної ради;

Обласне КНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня";

КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради;

КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради;

КНП Харківської обласної ради "Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала";

КНП "Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області";

КНП "Центральна міська лікарня Рівненської міської ради";

КНП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечнікова" Дніпропетровської обласної ради;

КНП "Лікарня Святого Мартина";

КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради";

КНП "Олександрівська клінічна лікарня м.Києва" виконавчого органу Київської міської ради;

КНП Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня";

КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" Миколаївської обласної ради;

КНП Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня";

КНП Харківської обласної ради "Харківська обласна клінічна лікарня";

КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради;

КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради;

КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради";

ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ";

КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради.

Раніше ми писали, куди звертатися, якщо потрібна трансплантація, і як до неї підготуватися.