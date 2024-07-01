Трансплантація в Україні: які медзаклади здійснюють безкоштовну пересадку органів
У 2024 році за пакетом "Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів" Національна служба здоров'я України уклала договори з 36 медзакладами по всій країні.
Пересадка органів цьогоріч включена до Програми медичних гарантій, тому її вартість у цих медзакладах гарантовано покриває держава, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
"Трансплантація – один з пріоритетних напрямків розвитку української системи охорони здоровʼя. Держава вже декілька років повністю покриває вартість операцій з трансплантації, щоб вони були доступні кожному пацієнту, який її потребує.
Останні роки безоплатність трансплантації покривалася коштом пілотного проєкту МОЗ. Завдяки цьому проєкту у 2021 році було здійснено 316 органних трансплантацій, у 2022 – 384, а у 2023 – 585", – розповідають у МОЗ.
У 2024 послугою пересадки органів скористався вже 261 українець.
Цьогоріч у співпраці з НСЗУ цю послугу надають:
- НДСЛ "Охматдит" МОЗ України;
- КНП "Львівське територіальне медичне об’єднання. "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги";
- ДУ "Інститут серця МОЗ України";
- ДУ "Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова АМНУ";
- КНП "Клінічний центр онкології, гематології, трансплантології та паліативної допомоги Черкаської обласної ради";
- ТОВ "Капітал";
- КНП "Київський міський центр нефрології та діалізу" виконавчого органу Київської міської ради;
- КНП "Вінницька обласна клінічна лікарні ім. М. І. Пирогова" Вінницької обласної ради;
- Клінічна лікарня "Феофанія" ДУС;
- ДУ "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗУ";
- КНП "Обласна клінічна лікарня Івано-Франківської обласної ради";
- КНП "Одеська обласна клінічна лікарня" Одеської обласної ради;
- КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" виконавчого органу Київської міської ради;
- КП "Волинська обласна клінічна лікарня" Волинської обласної ради;
- КНП Львівської обласної ради "Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр";
- КНП Київської обласної ради "Київська обласна клінічна лікарня";
- КНП "Тернопільська обласна клінічна лікарня" Тернопільської обласної ради;
- Обласне КНП "Чернівецька обласна клінічна лікарня";
- КНП "Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського" Житомирської обласної ради;
- КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради;
- КНП Харківської обласної ради "Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В. І. Шаповала";
- КНП "Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області";
- КНП "Центральна міська лікарня Рівненської міської ради";
- КНП "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечнікова" Дніпропетровської обласної ради;
- КНП "Лікарня Святого Мартина";
- КНП "Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради";
- КНП "Олександрівська клінічна лікарня м.Києва" виконавчого органу Київської міської ради;
- КНП Львівської обласної ради "Львівська обласна клінічна лікарня";
- КНП "Миколаївська обласна клінічна лікарня" Миколаївської обласної ради;
- КНП Сумської обласної ради "Сумська обласна клінічна лікарня";
- КНП Харківської обласної ради "Харківська обласна клінічна лікарня";
- КНП "Чернігівський медичний центр сучасної онкології" Чернігівської обласної ради;
- КНП "Запорізька обласна клінічна лікарня" Запорізької обласної ради;
- КНП "Черкаський обласний кардіологічний центр Черкаської обласної ради";
- ДУ "Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМНУ";
- КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Сумської міської ради.
Раніше ми писали, куди звертатися, якщо потрібна трансплантація, і як до неї підготуватися.