Експертні команди замість МСЕК: хто їх формує та як вони працюватимуть

З 1 січня 2025 року ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Вони запрацюють у 286 лікарнях.

Детальніше про їхню роботу, а також хто входитиме до їхнього складу та братиме участь в оцінюванні повсякденного функціонування людини – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.

Хто формує експертні команди?

Цим займатиметься керівник закладу охорони здоров’я. Він затверджує перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання у складі експертних команд у певному закладі. Цей список формують на основі кваліфікації лікарів та їхнього досвіду. Водночас медик повинен мати щонайменше один рік медичної практики.

"Склад експертної команди визначається для кожної справи окремо. У її складі обов’язково має бути не менше трьох лікарів, одним із яких є терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень", – пояснили у міністерстві.

Згодом планують, що експертні команди формуватимуться автоматично – через електронну систему щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.

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Функції та принципи роботи експертних команд

Експертні команди проводять оцінювання повсякденного функціонування особи, визначають ступінь порушень здоров’я, ухвалюють рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні різних послуг, зокрема медичних реабілітаційних, соціальних, освітніх.

За необхідності фахівці формують електронні направлення для додаткового обстеження.

"Рішення експертної команди ухвалюється колективно, з урахуванням думок усіх її членів. Підсумкове рішення затверджується підписами всіх учасників команди, що забезпечує юридичну силу документа.

Таким чином, експертні команди не лише проводять оцінювання, а й забезпечують належне документування в цифровій формі кожного етапу процесу, що підвищує довіру до результатів їхньої роботи", – стверджують у МОЗ.

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Хто братиме участь у процесі оцінювання:

керівник закладу охорони здоров’я ;

головуючий у справі член експертної команди, який координуватиме процес роботи експертної команди. Його завдання – організувати розгляд справи, стежити за дотриманням правил оцінювання, підсумовувати позиції членів експертної команди та формувати колегіальне рішення. Головуючим у справі може бути той лікар, чия спеціальність відповідає профілю справи;

члени експертної команди, які проводять оцінювання функціонального стану особи. Зокрема вони аналізують документи , оцінюють ступінь порушень функціонування, ухвалюють рішення щодо встановлення чи продовження інвалідності та розробляють рекомендації у межах індивідуальної програми реабілітації;

адміністратор закладу охорони здоровʼя , який забезпечує організаційну підтримку експертної команди, перевіряє направлення на оцінювання та документи, отримані через електронну систему. Якщо у них виявили недоліки, то адміністратор повертає їх лікарю для доопрацювання;

медичний реєстратор , який реєструє в е-системі справи та документи щодо проведення оцінювання експертними командами, які не розглянула МСЕК.

Як отримати рішення, яке ухвалила експертна команда?

Після завершення оцінювання людина отримує витяг із рішенням експертної команди. У разі встановлення інвалідності їй також надають рекомендації.

Рішення надсилають електронною поштою. Якщо її немає, то – рекомендованим листом. Лікуючий лікар також має доступ до цих документів через електронну систему.

У МОЗ додали, що послуги експертних команд фінансуються коштом державного бюджету у межах Програми медичних гарантій​.

Раніше ми розповідали, з якою ціллю лікуючий лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування людини.