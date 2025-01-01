Експертні команди замість МСЕК: хто їх формує та як вони працюватимуть
З 1 січня 2025 року ліквідовані медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО). Вони запрацюють у 286 лікарнях.
Детальніше про їхню роботу, а також хто входитиме до їхнього складу та братиме участь в оцінюванні повсякденного функціонування людини – розповіли у Міністерстві охорони здоров’я.
Хто формує експертні команди?
Цим займатиметься керівник закладу охорони здоров’я. Він затверджує перелік лікарів, які мають право проводити оцінювання у складі експертних команд у певному закладі. Цей список формують на основі кваліфікації лікарів та їхнього досвіду. Водночас медик повинен мати щонайменше один рік медичної практики.
"Склад експертної команди визначається для кожної справи окремо. У її складі обов’язково має бути не менше трьох лікарів, одним із яких є терапевт або профільний лікар щодо супутнього захворювання або ускладнень", – пояснили у міністерстві.
Згодом планують, що експертні команди формуватимуться автоматично – через електронну систему щодо оцінювання повсякденного функціонування особи.
Функції та принципи роботи експертних команд
Експертні команди проводять оцінювання повсякденного функціонування особи, визначають ступінь порушень здоров’я, ухвалюють рішення про встановлення інвалідності та потребу у наданні різних послуг, зокрема медичних реабілітаційних, соціальних, освітніх.
За необхідності фахівці формують електронні направлення для додаткового обстеження.
"Рішення експертної команди ухвалюється колективно, з урахуванням думок усіх її членів. Підсумкове рішення затверджується підписами всіх учасників команди, що забезпечує юридичну силу документа.
Таким чином, експертні команди не лише проводять оцінювання, а й забезпечують належне документування в цифровій формі кожного етапу процесу, що підвищує довіру до результатів їхньої роботи", – стверджують у МОЗ.
Хто братиме участь у процесі оцінювання:
- керівник закладу охорони здоров’я;
- головуючий у справі член експертної команди, який координуватиме процес роботи експертної команди. Його завдання – організувати розгляд справи, стежити за дотриманням правил оцінювання, підсумовувати позиції членів експертної команди та формувати колегіальне рішення. Головуючим у справі може бути той лікар, чия спеціальність відповідає профілю справи;
- члени експертної команди, які проводять оцінювання функціонального стану особи. Зокрема вони аналізують документи, оцінюють ступінь порушень функціонування, ухвалюють рішення щодо встановлення чи продовження інвалідності та розробляють рекомендації у межах індивідуальної програми реабілітації;
- адміністратор закладу охорони здоровʼя, який забезпечує організаційну підтримку експертної команди, перевіряє направлення на оцінювання та документи, отримані через електронну систему. Якщо у них виявили недоліки, то адміністратор повертає їх лікарю для доопрацювання;
- медичний реєстратор, який реєструє в е-системі справи та документи щодо проведення оцінювання експертними командами, які не розглянула МСЕК.
Як отримати рішення, яке ухвалила експертна команда?
Після завершення оцінювання людина отримує витяг із рішенням експертної команди. У разі встановлення інвалідності їй також надають рекомендації.
Рішення надсилають електронною поштою. Якщо її немає, то – рекомендованим листом. Лікуючий лікар також має доступ до цих документів через електронну систему.
У МОЗ додали, що послуги експертних команд фінансуються коштом державного бюджету у межах Програми медичних гарантій.
Раніше ми розповідали, з якою ціллю лікуючий лікар зможе направляти пацієнта на оцінювання повсякденного функціонування людини.