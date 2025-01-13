Реформа МСЕК: як дізнатись, хто розглядатиме справу про інвалідність

Від медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) до закладів охорони здоров’я, на базі яких працюватимуть лікарські комісії, у 2025 році передадуть понад 1,4 мільйона справ (включно з архівами).

З них понад 44 тисячі мали бути розглянуті МСЕК у першому кварталі 2025 року, повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя.

Під час реформи МСЕК однією з головних функцій було зробити процес прозорішим, часто справи з однієї лікарні перенесли на розгляд у кілька інших.

Як-от у Чернігові – з міської МСЕК до Чернігівського медичного центру сучасної онкології, а також міських лікарень № 3 та №4.

Або навпаки, як в Одесі – до Одеської обласної клінічної лікарні (КНП "ООКЛ" ООР) додали справи з 6 медичних комісій, які працювали раніше.

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З повним переліком медзакладів, до яких передали справи, що стосуються повсякденного функціонування особи, можна ознайомитись на сайті МОЗ.

У Міністерстві додали, що станом на 13 січня вже внесено понад 36 тисяч справ для першочергового розгляду.

Цим опікуються понад 1,5 тисячі експертних команд, до яких входять 5,6 тисячі лікарів – це в чотири рази більше, ніж було у складі МСЕК.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, чи зміниться щось в оцінюванні стану онкохворих пацієнтів, а також хто та коли може продовжити статус тимчасової непрацездатності.