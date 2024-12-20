Яку їжу можна вважати "здоровою"? У США розробили нові вимоги до маркування харчових продуктів

Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) оновило стандарти, яким мають відповідати продукти з позначкою "здорові". Це перші значні зміни критеріїв з моменту їх запровадження 30 років тому.

Відтепер до вимог додали обмеження на вміст насичених жирів, натрію та цукру. "Здорові" продукти мають складатися з більшої кількості корисних інгредієнтів, зокрема фруктів, овочів та нежирних молочних продуктів, пише CNN.

Таким чином перелік "здорових" продуктів зазнав змін. Якщо колись до нього відносили білий хліб, пластівці з вмістом цукру та йогурт, то тепер вони не відповідають вимогам.

Натомість "здоровими" продуктами вважають різні горіхи та насіння, лосось, оливкову олію, деякі види арахісового масла та консервовані фрукти та овочі.

"FDA визнає, що захворювання, пов'язані з харчуванням, як-от хвороби серця, рак і діабет, є основною причиною інвалідності у Сполучених Штатах і сприяють тому, що Америка має найнижчу тривалість життя серед великих країн з високим рівнем доходу.

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Маркування харчових продуктів може бути потужним інструментом для змін", – зазначив Джим Джонс, заступник комісара FDA з питань харчових продуктів для людини.

Управління працює над символом, який можна буде наносити на упаковки, щоб допомогти споживачам ідентифікувати "здорові" продукти. Також фахівці розробляють план маркування харчових продуктів, який буде розміщений на лицьовій стороні упакування на додаток до більш детальних написів на зворотному боці.

Фахівці FDA стверджують, що нові стандарти ґрунтуються на найсучасніших наукових дослідженнях і можуть допомогти споживачам зробити здоровіший вибір продуктів харчування.

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