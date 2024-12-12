Нестача білків може зашкодити вашим онукам? Вчені дослідили наслідки незбалансованого раціону

Вчені з’ясували, що голодування може мати погані генетичні наслідки для наступних поколінь – те, чого не вистачає у вашому раціоні, може також впливати на здоров’я ваших нащадків.

Про це йдеться у дослідженні науковців з Університету Тулейн (США), опублікованому в журналі Heliyon, пише MedicalXpress.

Вчені виявили, що чотири покоління потомства мишей, яких під час дослідів годували продуктами з низьким вмістом білка, при народженні мали меншу вагу та менші нирки. Ці особливості є основними факторами ризику розвитку хронічної хвороби нирок і гіпертонії.

Дослідники також встановили, що корекція раціону нащадків не виправила ситуацію: наступні покоління продовжували народжуватися з низькою кількістю нефронів – життєво важливих фільтраційних одиниць, які допомагають ниркам видаляти відходи з крові.

"Якщо ви народилися з меншою кількістю нефронів, ви більше схильні до гіпертонії, але що сильніша у вас гіпертонія, то більше ви пошкоджуєте нирки. Це жахливе замкнене коло", – каже провідний автор дослідження, доцент кафедри дитячої нефрології в Медичній школі університету Тулейн Джоване Тортелоте.

РЕКЛАМА:

Корекція раціону в жодному з поколінь не повернула розвиток нирок у потомства до нормального рівня.

"Це схоже на лавину. Можна подумати, що покращення харчування в першому поколінні виправить ситуацію, але це не так.

Наступні покоління – онуки, правнуки, праправнуки – народжуватимуться з нижчими показниками, навіть якщо у них буде хороша дієта і вони ніколи не стикалися з голодуванням або дієтою з низьким вмістом білка", – зазначає Джоване Тортелоте.

Хоча материнське харчування має вирішальне значення для розвитку немовляти, дослідження показало, що нащадки першого покоління зазнають негативного впливу незалежно від того, хто дотримувався дієти з дефіцитом білка – мати чи батько.

Вчені планують провести подальшу роботу, щоб перевірити результати цього дослідження на людях. Однак висновки чітко підкреслюють вплив недоїдання на несприятливі наслідків для здоров’я цілих поколінь.

Раніше ми писали, що рослинна дієта, ймовірно, сповільнює прогресування рідкісного раку крові.