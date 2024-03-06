У Японії вперше у світі провели одночасну пересадку легенів та печінки від живих донорів

Японські лікарі зробили першу у світі одночасну трансплантацію легенів та печінки від живих донорів

У Японії здійснили першу у світі одночасну трансплантацію легенів та печінки від живих донорів.

Пацієнтом став хлопчик до 10 років, повідомляє видання The Japan Times.

У дитини був вроджений дискератоз – це генетична хвороба, яка супроводжується аномаліями розвитку шкіри, ураженням слизових оболонок, недостатністю кісткового мозку, схильністю до злоякісних утворень.

У віці 2 років у хлопчика розвинулася апластична анемія – кістковий мозок перестав виробляти достатню кількість клітин крові. У віці 4 роки йому пересадили кістковий мозок від сестри.

Згодом у дитини розвинувся цироз печінки. Крім того, його легеневі артерії та вени були з'єднані, тому він не міг самостійно засвоювати кисень.

Університетська лікарня Кіото провела першу у світі одночасну пересадку легенів та печінки від живих донорів. Від батьків хлопчик отримав частини легенів, а від дідуся – частину печінки.

Раніше у світі робили подібні втручання лише від мертвих донорів.

Через два з половиною місяці після трансплантації хлопчик зміг ходити без кисневого балона. Ще за місяць – його виписали з лікарні для подальшого відновлення.

Нагадаємо, у США провели першу у світі трансплантацію цілого ока.