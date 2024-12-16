З 2025 року аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам
З наступного року аптеки в Україні знову підлягатимуть плановим перевіркам Держлікслужби.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в інтервʼю "Укрінформу".
"Досі в нас був мораторій на проведення перевірок. Але уряд ухвалив рішення, і з 1 січня 2025 року відновлюються планові перевірки аптечних закладів Держлікслужбою. Передусім перевірки проводитимуть в аптеках, розміщених у закладах охорони здоровʼя", – зазначив міністр.
Він також нагадав, що аптеки, які працюють у лікарнях, зобовʼязані брати участь у програмі "Доступні ліки" та забезпечувати наявність медикаментів, вартість яких повністю або частково відшкодовується державою.
Якщо пацієнту в аптеці на території лікарні відмовили у видачі препаратів за цією програмою, він може звернутися на гарячу лінію Національної служби здоровʼя України (НСЗУ) за номером 16-77. Інформація про порушення передається Держлікслужбі для відповідного реагування.
Міністр також підкреслив, що у випадках, коли у лікарнях пацієнтів змушують купувати ліки, слід звертатися до адміністрації закладу або подавати скаргу до НСЗУ.
"Якщо медзаклад має договір з НСЗУ і працює за пакетами Програми медичних гарантій, лікування повинно повністю компенсуватися коштами Програми. У разі порушень пацієнт має повідомляти НСЗУ", – додав Ляшко.
Раніше ми розповідали, що з 1 липня 2025 року всі аптеки України повинні укласти договір з НСЗУ за програмою "Доступні ліки".