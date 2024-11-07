За 30 років кількість мертвонароджених дітей скоротилась на 40% – дослідження

В Україні цей показник за 30 років знизився з 13 випадків на 1000 народжень до майже 7

У світі частота та кількість випадків мертвонародження знизилися майже на 40% у період між 1991 та 2021 роками. В Україні цей показник скоротився майже вдвічі.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого в журналі The Lancet.

В Україні цей показник за 30 років знизився з 13 випадків на 1000 народжень до майже 7.

Дослідники аналізували дані про мертвонародження починаючи з 20 тижня вагітності (тоді як ВООЗ розглядає лише від 28 тижня). Вони вивчили понад 11 тисяч джерел, зокрема наукові статті та опитування з 185 країн.

Науковці підрахували, що кількість випадків мертвонародження за 30 років знизилася на 39,8% – з 5,08 до 3,04 мільйона.

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Але є й негативна динаміка щодо кількості та частоти мертвонароджень. Це стосується багатьох країн Африки. Тож науковці закликають докладати більше зусиль для догляду за вагітними у країнах з низьким доходом.

Попри поступове глобальне зниження мертвонароджень між 1990 і 2021 роками, загальна кількість таких смертей залишається значно високою.

Майже третину таких дітей, які народилися до 28 тижня (а це близько 1 мільйона), не враховують до загальної чисельності.

Нагадаємо, раніше вчені дослідили, як вагітність впливає на мозок.

А у мавп науковці зафіксували понад 90 змін в усіх органах.