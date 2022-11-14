Які щеплення треба мати дорослому – пояснюють у МОЗ

Дорослим варто не забувати про щеплення та регулярно їх оновлювати.

У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, які щеплення рекомендовані дорослим.

"Насамперед кожному дорослому потрібно надолужити пропущені в дитинстві обов’язкові щеплення. Тому, якщо ви не впевнені, чи вакцинували вас у дитинстві, зверніться до свого сімейного лікаря і він розробить індивідуальний графік щеплень", – кажуть у відомстві.

Також після виповнення 16 років необхідно вакцинуватися від дифтерії і правця кожні 10 років.

Які щеплення рекомендовано мати дорослим:

Гепатит В

Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві. Воно захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу й раку печінки.

Курс вакцинації включає три щеплення проти гепатиту В.

Гепатит А

Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту А і В.

Грип

Щеплення проти грипу рекомендують робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих ускладнень та смерті. У групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами.

Вакцину можна придбати власним коштом. Для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація проти грипу в Україні безоплатна.

Пневмокок

Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої – пневмокок. Людям із групи ризику, а саме старшим за 65 років, із хронічними захворюваннями варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.

Менінгокок

Менінгококи – це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50 % випадків недуги закінчуються смертю.

В Україні наявні вакцини проти чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку.

COVID-19

Вакцинація проти COVID-19 убезпечить від ускладнень та госпіталізації. Щеплення безоплатні.

Первинний курс включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Дія вакцини в подальшому поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через 5 місяців, друге через 4.