Які щеплення треба мати дорослому – пояснюють у МОЗ

Дорослим варто не забувати про щеплення та регулярно їх оновлювати.
У Міністерстві охорони здоров’я нагадують, які щеплення рекомендовані дорослим.
"Насамперед кожному дорослому потрібно надолужити пропущені в дитинстві обов’язкові щеплення. Тому, якщо ви не впевнені, чи вакцинували вас у дитинстві, зверніться до свого сімейного лікаря і він розробить індивідуальний графік щеплень", – кажуть у відомстві.
Також після виповнення 16 років необхідно вакцинуватися від дифтерії і правця кожні 10 років.
Які щеплення рекомендовано мати дорослим:
Гепатит В
Щеплення рекомендоване для всіх дорослих, які не були вакциновані в дитинстві. Воно захистить від небезпечних наслідків вірусної інфекції – цирозу й раку печінки.
Курс вакцинації включає три щеплення проти гепатиту В.
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Гепатит А
Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Можна отримати комбіновану вакцину, яка захищає від вірусів гепатиту А і В.
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Грип
Щеплення проти грипу рекомендують робити щороку на початку епідсезону. Воно убезпечить від можливих ускладнень та смерті. У групі ризику вагітні жінки, літні люди та люди з хронічними хворобами.
Вакцину можна придбати власним коштом. Для медиків, вагітних та співробітників сектору безпеки вакцинація проти грипу в Україні безоплатна.
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Пневмокок
Як COVID-19, так і грип можуть ускладнюватися бактеріальною пневмонією, найпоширеніша причина якої – пневмокок. Людям із групи ризику, а саме старшим за 65 років, із хронічними захворюваннями варто зробити щеплення від пневмококової інфекції.
Менінгокок
Менінгококи – це бактерії, які спричиняють такі хвороби, як менінгіт, менінгоенцефаліт тощо. Менінгіт вражає оболонки головного та спинного мозку. Без вчасного лікування 50 % випадків недуги закінчуються смертю.
В Україні наявні вакцини проти чотирьох видів менінгококів із 13. Схеми вакцинації різняться залежно від марки вакцини та віку.
COVID-19
Вакцинація проти COVID-19 убезпечить від ускладнень та госпіталізації. Щеплення безоплатні.
Первинний курс включає одну дозу вакцини Janssen або дві дози іншої вакцини, доступної в Україні. Дія вакцини в подальшому поновлюється завдяки бустерним щепленням: перше через 5 місяців, друге через 4.
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