Забруднення повітря може знизити шанс на народження живої дитини, зачатої методом ЕКЗ – вчені

Забруднення повітря може на 38% зменшити шанси на народження живої дитини, зачатої методом штучного запліднення. Воно впливає на якість яйцеклітин.

Про це свідчать результати дослідження, представлені на щорічній конференції Європейського товариства репродуктології та ембріології, пише The Guardian.

Раніше дослідники довели, що забруднюючі частинки, які містяться у повітрі, вплинули на збільшення частоти викиднів і передчасних пологів у жінок.

Проте нове дослідження свідчить, що забруднення повітря, впливаючи на яйцеклітину, шкодить плоду ще до його зачаття.

Науковці проаналізували майже 3,7 тисячі даних про здійснені підсадки заморожених ембріонів від більше ніж 1,8 тисячі пацієнток.

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Дослідники вивчали вплив забруднення повітря протягом чотирьох періодів до вилучення яйцеклітин – 24 години, 2 тижні, 4 тижні та 3 місяці. Вони також відстежували, чи залежать ці результати від рівня дрібних твердих частинок PM10, які містяться у повітрі і можуть потрапляти в людський організм.

Вчені виявили, що показники успішності ЕКЗ (екстракорпорального запліднення) знижуються при зростанні рівня дрібнодисперсних твердих частинок у повітрі протягом двох тижнів до збору яйцеклітин.

Більше того, шанси на народження живої дитини на 38% нижчі в брудних районах, порівняно з чистими.

"Ми помітили, що ймовірність народження дитини після перенесення заморожених ембріонів була більш ніж на третину нижчою для жінок, які зазнали найвищого рівня забруднення повітря твердими частинками перед забором яйцеклітин", – сказав Себастьян Лезерсіч, фахівець із фертильності та лікар-гінеколог з Перта (Австралія).

Також експерт зауважив, що забруднене повітря становить серйозну небезпеку здоров’ю, зокрема впливає й на репродуктивну систему.

"Я сподіваюся, що ці висновки стануть вагомим підтвердженням того, що зміна клімату становить серйозну й безпосередню загрозу для репродуктивного здоров’я людини, навіть на так званих "безпечних" рівнях.

Наші результати свідчать про те, що забруднення негативно впливає на якість яйцеклітин не тільки на ранніх термінах вагітності", – зазначив Лезерсіч.

Раніше ми розповідали, що кожного дня майже 2 тисячі дітей помирають через згубний вплив забрудненого повітря.