У МОЗ пояснили, хто зможе пройти оцінювання повсякденного функціонування заочно чи на виїзді

У МОЗ пояснили, коли можуть провести заочний та виїзний розгляд

Після ліквідації МСЕК оцінювання повсякденного функціонування людини проводитимуть в одній з чотирьох форм – очній, дистанційній, заочній та виїзній.

У Міністерстві охорони здоровʼя пояснили, за яких умов пацієнту можуть провести заочний та виїзний розгляд.

Коли передбачене заочне оцінювання повсякденного функціонування людини

Такий розгляд медичної справи не передбачає особистої присутності пацієнта чи його представника.

Заочне оцінювання проводитимуть переважно для військовослужбовців, учасників бойових дій або пацієнтів із захворюваннями, дефектами чи порушеннями функцій органів, які підтверджені відповідною медичною документацією.

Групи діагнозів для заочного оцінювання:

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злоякісні новоутворення, що мають ІІІ-IV стадію (підтверджені КТ/МРТ, гістологією);

хвороби крові та кровотворних органів;

туберкульоз;

з ускладненнями через геміплегію (повну втрату довільних рухів у кінцівках на одному боці тіла), параплегію (параліч верхніх або нижніх кінцівок) або тетраплегію (параліч усіх кінцівок);

набута відсутність кінцівок;

стан після трансплантації органів або імплантації електрокардіостимулятора;

вроджені порушення;

хвороби печінки.

Заочний формат оцінювання обиратимуть, якщо такі пацієнти не наполягатимуть на очному оцінюванні​​. Такий розгляд мінімізує витрати часу пацієнта та експертної команди.

Коли проводять виїзний розгляд

Експертна команда може здійснювати розгляд за місцем перебування або лікування пацієнта у випадках:

якщо людина має об’єктивні, документально підтверджені труднощі з пересуванням і не підпадає під критерії для заочного розгляду;

коли пацієнт – військовослужбовець або учасник бойових дій, який перебуває на тривалому стаціонарному лікуванні, але при тому його стан не відповідає критеріям заочного розгляду.

Нагадаємо, раніше ми пояснювали, які документи потрібні для оцінювання повсякденного функціонування особи. А також у МОЗ розповідали, як військовим встановлюватимуть групу інвалідності після ліквідації МСЕК.